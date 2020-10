Indiana Jones et la Dernière Croisade sur Amazon Prime Video : le personnage d’Henry Jones Sr aurait pu être différent

Actuellement disponible sur Amazon Prime Video, "Indiana Jones et la Dernière Croisade" doit beaucoup de son immense succès à la relation entre le héros et son père, Henry Jones Sr. Mais le personnage joué par Sean Connery aurait pu être bien différent sans l’implication de l’acteur écossais.

Indiana Jones et la Dernière Croisade, Sean Connery et le Saint Graal

Après la sortie du deuxième volet de la saga cinq ans plus tôt, Steven Spielberg revient en 1989 avec Indiana Jones et la Dernière Croisade. Le professeur aventurier y croise de nouveau le chemin des Nazis, et doit encore les empêcher de mettre la main sur un objet qui pourrait leur donner un pouvoir inimaginable. Après la disparition de son père, Henry Jones Sr, qui était sur la quête du Saint Graal, le héros incarné par Harrison Ford part à sa recherche. Il se rend alors à Venise, où son père a été vu pour la dernière fois, et y rencontre une archéologue qui collaborait avec Henry et lui offre son aide. Mais après avoir échappé à de mystérieux personnages dans la ville italienne, le professeur archéologue va découvrir la vérité sur la quête du Graal, et se retrouver sur la route d’anciens ennemis…

En plus du retour de Steven Spielberg derrière la caméra et d’Harrison Ford devant, dans la peau du célèbre professeur aventurier, Indiana Jones et la Dernière Croisade bénéficie de l’apparition de Sean Connery dans la peau d’Henry Jones Sr, tandis qu’Alison Doody y joue Elsa Schneider, l’archéologue autrichienne qui se propose d’aider Indiana à retrouver son père. L’une des principales raisons de l’immense succès du film est la relation entre le héros et son père qui y est développée. Et si celle-ci marche si bien, c’est en grande partie grâce aux interprétations d’Harrison Ford et Sean Connery, qui s’en donnent à cœur joie en père et fils. Mais cette relation aurait pu être différente, puisque l’acteur écossais n’a accepté le rôle qu’à la condition de pouvoir modifier le personnage d’Henry Jones Sr, qui n’était pas écrit de cette façon dans le scénario original.

Sean Connery a aidé à modifier le personnage d’Henry Jones Sr

Dès que l’idée de donner un père au héros dans Indiana Jones et la Dernière Croisade est apparue, Steven Spielberg a immédiatement voulu que Sean Connery lui prête ses traits. Refusant d’abord le rôle, notamment dû au fait qu’il n’a que 12 ans de plus qu’Harrison Ford, le premier interprète de James Bond dans la saga s’est finalement laissé convaincre par Spielberg. Mais pas avant que les deux hommes ne s’assoient ensemble pour remodeler le personnage par rapport au scénario initial.

S’appuyant notamment sur ses connaissances en histoire, l’acteur écossais s’est inspiré de l’aventurier aux multiples talents Sir Richard Francis Burton pour jouer Henry Jones Sr. Et il a aussi obtenu de Spielberg que le personnage apparaisse plus tôt dans le film qu’il n’était supposé le faire. Connery a aussi participé aux dialogues d’Henry, improvisant entre autres l’une de ses répliques les plus célèbres : lorsqu’Indiana lui demande comment il est au courant qu’Elsa travaille pour les Nazis, il lui répond « Elle parle dans son sommeil ». La réplique n’était pas dans le scénario, et Spielberg a dû couper la scène à ce moment car tout le monde riait autour de Connery, surpris par la phrase, mais le cinéaste a décidé de la garder au montage. Au vu du résultat final d’Indiana Jones et la Dernière Croisade, Spielberg doit se féliciter d’avoir tenu à donner le rôle d’Henry Jones Sr à Sean Connery et d’avoir accepté de remodeler son personnage avec lui.

Harrison Ford lui-même a suggéré River Phoenix pour le jeune Indiana

Quant au reste du casting des principaux personnages, Harrison Ford a aussi eu son mot à dire pour l’un d’entre eux. Impressionné par sa performance dans The Mosquito Coast, dans lequel il jouait son fils, c’est Harrison Ford lui-même qui a suggéré River Phoenix à la production d’Indiana Jones et la Dernière Croisade pour le rôle de l’aventurier dans sa jeunesse. Pour coller à l’apparence de Ford adulte, la scène dans laquelle le jeune Indiana se blesse au menton avec son fouet a été ajoutée, puisque l’interprète d’Indy a une cicatrice qu’il a obtenue dans un accident de voiture.

Enfin, pour ce qui est du personnage d’Elsa Schneider, si Alison Doody a hérité du rôle, elle n’est pas la première actrice à se l’être vue offrir. À l’origine, la production désirait engager Amanda Redman pour jouer la jeune archéologue. Mais un problème de taille a empêché à l’actrice d’accepter : sa phobie des rats. Comme Henry Jones Jr dans le film, elle déteste les animaux en question. Et étant donné que de vrais rats ont été utilisés pour la séquence des égouts de Venise, Redman a donc dû décliner l’offre et le rôle est revenu à Doody.