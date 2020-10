Indiana Jones et le Temple Maudit sur Amazon Prime Video : savez-vous quelle célèbre actrice aurait pu incarner Willie ?

Dans "Indiana Jones et le Temple Maudit", disponible actuellement sur Amazon Prime Video, le professeur archéologue est cette fois accompagné d’une chanteuse de cabaret et d’un enfant de 11 ans courageux et débrouillard. Mais les deux personnages auraient pu être interprétés par d'autres acteurs.

Harrison Ford face à une redoutable secte dans Indiana Jones et le Temple Maudit

En 1984, trois ans après le premier film centré sur l’archéologue aventurier, Steven Spielberg revient avec Indiana Jones et le Temple Maudit. L’intrigue du film se déroule en 1935, un an avant les événements des Aventuriers de l’Arche perdue, et le héros incarné par Harrison Ford se retrouve cette fois face à une terrible secte. Après avoir échappé à un gangster à Shanghai, il s’enfuit en avion et emmène dans son sillon Willie Scott, une chanteuse de cabaret, et Demi-Lune, un garçon chinois de 11 ans particulièrement débrouillard. Forcés de sauter de l’avion en vol, les trois nouveaux compagnons se retrouvent en Inde, où ils apprennent que les enfants d’un petit village ont été enlevés en même temps qu’une pierre sacrée. Le trio accepte d’aider les villageois à retrouver leurs enfants et la pierre, et se lance donc à leur recherche…

Toujours réalisé par Steven Spielberg, Indiana Jones et le Temple Maudit bénéficie bien sûr du retour d’Harrison Ford dans la peau de l’aventurier, mais le film fait aussi la part belle aux deux principaux seconds rôles qui l’accompagnent. C’est Kate Capshaw qui interprète Willie Scott, tandis que le courageux Demi-Lune y est joué par Jonathan Ke Quan. Les deux acteurs donnent vie à des personnages qui offrent un beau complément à l’archéologue. Mais ils auraient pu ne jamais obtenir leur rôle.

Sharon Stone aurait pu jouer Willie dans Indiana Jones et le Temple Maudit

Indiana Jones et le Temple Maudit introduit le personnage de Willie Scott dans la saga. Et celui-ci était particulièrement recherché. Au total, près de 1000 actrices ont auditionné pour le rôle ! Mais si le personnage de Willie est désormais associé à son interprète, Kate Capshaw, celle-ci aurait pu ne jamais l’obtenir.

L’un des premiers choix de la production était Sharon Stone, qui n’avait pas encore crevé l’écran grâce à sa performance en Catherine Tramell dans Basic Instinct. Si l’actrice n’a finalement pas été choisie, elle est apparue un an seulement après la sortie du Temple Maudit dans Allan Quatermain et les Mines du Roi Salomon, dont les aventures sont comparées à des copies des Indiana Jones. Stone y jouait Jesse Huston, et reprenait son rôle dans la suite du premier film, Allan Quatermain et la Cité de l’Or Perdu, sortie un an plus tard.

Si on ne sait pas ce qu’aurait donné Sharon Stone dans le rôle de Willie, Kate Capshaw lui confère une vraie personnalité qu’il aurait été difficile d’imiter. Et Steven Spielberg doit être heureux d’avoir au final choisi Capshaw, puisque les deux se sont mariés sept ans après la sortie du film et le sont encore aujourd’hui.

Jonathan Ke Quan a obtenu son rôle par hasard

Si Sharon Stone aurait pu incarner Willie Scott, Jonathan Ke Quan, l’interprète de l’inoubliable Demi-Lune, a lui obtenu son rôle un peu par hasard. À l’origine, le jeune garçon, alors âgé de 12 ans, accompagnait seulement son frère aux auditions pour le rôle. Mais Ke Quan a attiré l’attention du directeur de casting car il n’arrêtait pas de dire à son frère ce qu’il fallait faire ou non.

Steven Spielberg lui a alors demandé de s’asseoir à une table et de jouer aux cartes avec un Harrison Ford qui trichait pour voir ce que cela donnerait. Le jeune Ke Quan a alors convaincu le réalisateur, et la scène du poker a même fini dans le film, lorsque Jones et Demi-Lune jouent au coin d’un feu alors que Willie est paniquée par les animaux environnants. La présence de Jonathan Ke Quan dans Indiana Jones et le Temple Maudit prouve que les choix de casting se jouent parfois à des détails.