Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue sur Netflix : saviez-vous que le film aurait pu avoir un autre réalisateur ?

Actuellement disponible sur Netflix, "Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue" est incontestablement l’un des films les plus cultes ayant jamais été réalisés. Mais s’il semble aujourd’hui indissociable de son trio Lucas-Spielberg-Ford, il aurait bien pu être réalisé par quelqu’un d’autre.

Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue, un professeur aventurier pour un film culte

En 1981, Steven Spielberg et George Lucas introduisent au monde le personnage d’Indiana Jones avec le premier film sur le professeur archéologue, Les Aventuriers de l’Arche perdue. L’intrigue nous plonge en 1936, au cœur d’une lutte acharnée entre Jones et les Nazis pour prendre possession de l’Arche d’Alliance. Après avoir d’abord échappé de justesse à une embuscade tendue par son principal rival, le Français René Belloq, dans la jungle péruvienne, Jones revient à son poste de professeur d’archéologie à l’université. Il est alors approché par les services secrets, qui requièrent ses services pour retrouver le Médaillon de Râ, que son ancienne amante, Marion Ravenwood, a entre les mains. Jones se lance alors à la recherche de la jeune femme, afin d’empêcher les Nazis de tomber en premier sur le précieux objet. Celui-ci pourrait aider à localiser l’Arche d’Alliance, une pièce historique qui pourrait conférer aux soldats d’Hitler des pouvoirs inimaginables…

Dès la sortie des Aventuriers de l’Arche perdue, le succès est immédiat et le personnage d’Indiana Jones joué par Harrison Ford devient, tout comme le film lui-même, immédiatement culte. Karen Allen marque aussi les esprits avec sa performance en Marion Ravenwood, la jeune femme au caractère bien trempé et parfait complément du professeur aventurier. Le film propose un savant mélange d’aventure et d’humour, et les effets spéciaux, notamment lors de la fameuse scène dans laquelle les Nazis ouvrent l’Arche, stupéfient le public. Mais si aujourd’hui, il semble impossible d’imaginer quelqu’un d’autre que Spielberg dans le fauteuil de réalisateur pour Les Aventuriers de l’Arche perdue, le film aurait pu être mis en boite par un autre cinéaste.

Philip Kaufman aurait pu réaliser Les Aventuriers de l’Arche perdue

Aujourd’hui, Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue, tout comme les épisodes suivants, semble être indissociable de son trio principal, George Lucas, Steven Spielberg et Harrison Ford. Lucas a eu l’idée du personnage, Spielberg l’a brillamment mis en scène et Ford l’a rendu culte grâce à son interprétation. Mais le long-métrage aurait pu être bien différent puisque le style de Spielberg aurait pu être remplacé par celui de quelqu’un d’autre.

En 1973, George Lucas veut faire un film sur un héros comme il en voyait dans des séries lorsqu’il était petit. Deux ans plus tard, il discute du projet avec Philip Kaufman, lui expliquant qu’ayant étudié l’anthropologie, il imagine un archéologue dans la peau de son fameux héros. Kaufman se rappelle alors de l’histoire de l’Arche d’Alliance, que son dentiste lui avait racontée quand il avait 11 ans. Le futur réalisateur de Star Wars est alors séduit par l’idée et les deux hommes commencent à développer l’histoire. À ce moment, Lucas espère que Kaufman lui-même réalisera le film lorsque le scénario sera complété. Mais ce dernier part plutôt travailler sur Josey Wales, hors la loi (ironiquement, Kaufman se fera ensuite viré du film pour divergences artistiques avec Clint Eastwood), et Lucas se tourne vers un autre projet, qui deviendrait plus tard le premier Star Wars.

Ce n’est que plus tard que le réalisateur d’Un nouvel espoir revient à Indiana Jones et confie alors le projet à son ami Steven Spielberg. Kaufman est toujours impliqué, puisqu’il est crédité comme coscénariste des Aventuriers de l’Arche perdue. Il reviendra ensuite pour le scénario de La Dernière Croisade, toujours aux côtés de Lucas, après que l’écriture du deuxième film a été confié à Willard Huyck et Gloria Katz. La saga Indiana Jones aurait donc pu prendre une toute autre tournure, puisque la mise en scène de Spielberg est pour beaucoup dans le succès des Aventuriers de l’Arche perdue, et si le film n’avait pas cartonné, il est probable que ses suites n’auraient jamais vu le jour.