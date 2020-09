Inglourious Basterds sur Amazon Prime Video : une scène de violence bien réelle

Quentin Tarantino s'épanche sur son attrait pour la violence dans ses films à qui veut bien l'entendre. Et "Inglourious Basterds", paru en 2009 dans les salles obscures, n'échappe pas à la règle. Le réalisateur a d'ailleurs mis la main à la pâte lors d'une certaine scène !

Inglourious Basterds : la vengeance est un plat qui se mange sans faim

L'intrigue d'Inglourious Basterds se situe en France dans les années 40, autrement dit pendant l'occupation allemande. On y suit le destin de plusieurs personnages hauts en couleurs. D'un côté, Shosanna Dreyfus, une jeune femme juive, assiste impuissante à l'exécution de toute sa famille par le colonel SS Hans Landa. Elle parvient toutefois à échapper au massacre et fuit vers la capitale.

Pendant ce temps, le lieutenant Aldo Raine rassemble une escouade de soldats juifs américains pour faire la guerre aux nazis. Ils se présentent sous le nom de "bâtards" et déciment leurs ennemis à tout va, faisant trembler jusqu'à Hitler lui-même. Pour les besoins d'une mission très spéciale, ils font équipe avec Bridget von Hammersmark, une vedette du cinéma allemand passée du côté de la Résistance. En tête de la distribution cinq étoiles d'Inglourious Basterds, Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent et Diane Kruger. Parmi les talentueux seconds rôles, on retrouve Michael Fassbender, Eli Roth, Daniel Brühl ou encore Til Schweiger (Du miel plein la tête).

Tarantino à la rescousse

La performance la plus saluée d'Inglourious Basterds est sans aucun doute celle de Christoph Waltz. Grâce au long-métrage, la popularité du comédien allemand explose à l'international. L'acteur a même remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour sa glaçante interprétation d'un colonel nazi aussi maniéré qu'effrayant. Si tout au long du film le redoutable Hans Landa commet des actes plus innommables les uns que les autres, ce n'est toutefois pas toujours Christoph Waltz qui campe son personnage, notamment lors de la violente scène d'étranglement l'opposant à Diane Kruger.

Il se trouve que le Tarantino avait une vision extrêmement précise de la manière dont il voulait que l'étranglement se déroule. A tel point qu'il a décidé de participer à la scène, craignant que le rendu ne soit pas crédible sans cela. Plus que tout, Tarantino a avoué craindre que le résultat paraisse faux et grotesque. Il a donc proposé à Diane Kruger de l'étrangler pour de bon ! Pour ne pas risquer d'être reconnu, le cinéaste a imaginé un plan serré sur le visage de la comédienne où l'on ne verrait que ses mains autour de sa gorge. Pas totalement timbré non plus, le réalisateur a soumis l'idée de tourner pendant trente secondes, à raison de deux prises grand maximum. Bien évidemment, le coordinateur des cascades était présent tout au long du processus.

Diane Kruger s'est par la suite épanchée sur la scène, qui ne l'a visiblement pas traumatisée. L'actrice a confié avoir accepté en raison de sa profonde confiance en Quentin Tarantino. Elle a même proposé au cinéaste de faire une troisième prise !

Inglourious Basterds sans Diane Kruger

Tarantino a donc obtenu le résultat souhaité : vaisseaux sanguins qui ressortent, yeux qui se remplissent de larmes... Un rendu plus vrai que nature que l'actrice comme le réalisateur ont beaucoup apprécié ! Pour l'anecdote, Diane Kruger aurait pu ne jamais tourner cette atypique séquence d'Inglourious Basterds. L'actrice franco-allemande a confié avoir failli ne pas décrocher le rôle en raison car son accent allemand était si peu marqué après des années sans pratique que Tarantino croyait dans un premier temps qu'elle mentait sur ses origines !

Accompagnez les bâtards dans leur quête de sang sur Amazon Prime Vidéo !