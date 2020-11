Into the Wild sur Amazon Prime Video : sans ce film, Kristen Stewart n'aurait jamais fait Twilight

Into the Wild : le drame de la liberté

En 2008, Sean Penn réalise Into the Wild, un film bouleversant qui raconte l'histoire de Christopher McCandless, un jeune homme de 22 ans interprété par Emile Hirsch. Tout juste diplômé, il ne veut pas se lancer dans la vie active trop rapidement et se décide à faire une virée à travers les États-Unis pour atteindre l'Alaska. Sur la route qui l'amène vers le calme des étendues sauvages, il va multiplier les rencontres qui feront évoluer sa connaissance des rapports humains. Il va finalement camper dans l'épave d'un vieux bus au milieu de nulle part. Le film est adapté d'une histoire vraie dont a été tiré le roman éponyme paru en 1996 et écrit par Jon Krakauer.

Le long-métrage de Penn a touché de nombreux spectateurs, eux aussi en recherche de distance par rapport à la société de consommation. Le Magic bus, qui existe en vrai, est devenu un vrai lieu de pèlerinage pour les fans. Hélas, le trouver dans la réalité n'est pas chose facile et cette quête du véhicule a fait de nombreux morts et blessés. Il a été déplacé cette année dans un musée afin d'éviter tout ces désagréments aux sauveteurs de la région.

Hal Holbrook et Emile Hirsch dans "Into the Wild" © Paramount Pictures

Le film est nommé aux Oscars du meilleur montage et du meilleur second rôle pour le magnifique Hal Holbrook. Il remportera un Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Guaranteed, écrite par Eddie Vedder, le leader du groupe Pearl Jam.

Outre Emile Hirsch, on retrouve au casting Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Brian H. Dierker, Catherine Keener, Vince Vaughn, et Hal Holbrook. Kristen Stewart y joue également un petit rôle qui va avoir une importance énorme pour la suite de sa carrière.

De la nature aux vampires

C'est en effet grâce à ce film que l'actrice va exploser aux yeux du monde. Car en 2007, Kristen Stewart est encore une jeune actrice prometteuse mais qui n'a pas encore eu de grands rôles. Elle a bien joué la fille de Jodie Foster dans Panic Room de David Fincher, mais le reste de sa filmographie ne fait pas vraiment rêver. Les Petits braqueurs, Zathura : Une aventure spatiale, Les Messagers,... Il y a à boire et à manger, même si son talent est indéniable. A ce propos, force est de constater qu'elle est très juste dans Into the Wild et que les scènes qu'elles partagent avec Emile Hirsch sont assez touchantes.

Ce dernier a tourné quelques années plus tôt un film sur le monde du skate de Los Angeles intitulé Les Seigneurs de Dogtown. Le film s'intéresse à un groupe de skateurs californiens des années 70 qui ont lancé le mouvement de ce sport aux États-Unis. On y retrouvait également Heath Ledger. La réalisatrice du film, Catherine Hardwicke, cherche une jeune actrice pour incarner l'héroïne de son nouveau projet. Emile Hirsch lui glisse alors le nom de Kristen Stewart qu'il trouve très talentueuse. La réalisatrice rencontre l'actrice, tombe sous le charme et lui donne le rôle principal du film. Son scénario parle d'un trio amoureux entre une jeune fille, un vampire et un loup garou. Il s'appelle Twilight, chapitre 1 : Fascination.

Robert Pattinson et Kristen Stewart dans "Twilight" © Summit Entertainment

Il sort en 2009 et la vie de Kristen Stewart ne sera plus jamais la même. 3 ans plus tard, elle sera l'actrice la mieux payée d'Hollywood.

Into the Wild est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.