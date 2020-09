Irrémédiable sur Netflix : c'est quoi ce nouveau thriller espagnol avec Mario Casas ?

Dans « Irrémédiable », Mario Casas incarne un urgentiste qui sombre dans la folie meurtrière à la suite d’un grave accident. Devenu paraplégique, le personnage s’enfonce dans la colère et la paranoïa, ce qui donne lieu à une montée en tension étouffante et radicale, dans la lignée de l’excellent « Chez Moi » sorti en début d’année.

Irrémédiable : un thriller déconseillé aux claustrophobes

Après avoir interprété un accusé au discours extrêmement bien rodé dans The Invisible Guest, Mario Casas incarne à nouveau un personnage extrêmement ambigu dans Irrémédiable. Dans ce long-métrage signé Carles Torras, le comédien interprète Ángel, un urgentiste blasé aux pratiques parfois surprenantes, pour ne pas dire flippantes. Au cours de ses interventions, il prend notamment l’habitude de collectionner des lunettes appartenant à des femmes victimes d’accidents.

À la suite d’une intervention qui tourne mal, Ángel se retrouve paraplégique. Il se mure dans la colère et se met à repousser son entourage, à commencer par sa petite amie Vanessa, incarnée par Déborah François. Le sentiment d’injustice ne fait que croître pour l’urgentiste, dont le comportement devient de plus en plus inquiétant lorsqu’il est pris de doutes sur la fidélité de sa compagne.

En se limitant la plupart du temps à des lieux clos, à l’image de l’immeuble et l’appartement terne d’Ángel, Irrémédiable étouffe le spectateur dans l’environnement déprimant d’un homme brisé et en quête d'une vengeance totalement absurde. Si le long-métrage ouvre des pistes qu’il abandonne en cours de route, il a le mérite d’être extrêmement efficace et d’offrir une montée en tension riche en malaises.

La chute radicale d’un personnage détestable

En mars dernier, Netflix mettait en ligne Chez moi, redoutable suspense orchestré par les frères Pastor. Dans ce dernier, Mario Casas subissait la jalousie meurtrière d’un cadre supérieur machiavélique interprété par Javier Gutiérrez. Ici, c’est donc lui qui mène la danse macabre. Outre la présence du comédien, le point commun entre ces deux films est de s’intéresser à des personnages qui suscitent le doute, puis le dégoût du spectateur, et pour qui la rédemption n'est pas envisageable. Une radicalité que l’on retrouve d’ailleurs dans de nombreux thrillers espagnols, de Malveillance à l’excellent El Reino, en passant par La Piel que habito et Pas de répit pour les salauds.

Le fait que ces protagonistes évoluent dans un environnement réaliste, voire même familier, renforce la pression lorsque le récit bascule dans une horreur plausible. C’est encore une fois le cas dans Irrémédiable, où le sort réservé à Déborah François offre par exemple des séquences glaçantes. La jeune femme qu’elle incarne se retrouve en effet sous le courroux d’un pervers toxique qui sait comment sauver une vie grâce à son métier, mais qui décide finalement d’en détruire avec la même expertise…

Irrémédiable est à découvrir sur Netflix.