Jiu Jitsu : un trailer intense pour la nouvelle folie de Nicolas Cage

La bande-annonce de "Jiu Jitsu" nous en apprend un peu plus sur le prochain film d'action un peu fou avec Nicolas Cage. Le long-métrage arrivera en VOD dès le 20 novembre.

Jiu Jitsu : arts martiaux et science-fiction

Dimitri Logothetis est un réalisateur qui aime l'action et les sports de combat. Il n'y a qu'à voir le nom de ses trois derniers films : Kickboxer : Vengeance, Kickboxer : L'Héritage et Kickboxer : Armageddon. Le metteur en scène prend un tournant important dans sa carrière, presque risqué, puisque son prochain film s'appelle Jiu Jitsu ! Et le scénario annonce clairement ses influences.

L'histoire raconte comment, tous les six ans, un ancien ordre de combattants experts en Jiu Jitsu fait face à un ennemi extraterrestre lors d'une violente bataille pour le contrôle de la Terre. Pendant des milliers d'années, ces guerriers qui protègent la planète ont respecté les règles... Jusqu'à maintenant. Lorsque le célèbre héros de guerre Jake Barnes (Alain Moussi) est vaincu par Brax (Ryan Tarran), l'envahisseur extraterrestre, l'avenir de l'humanité est en jeu.

Blessé et souffrant d'amnésie, Jake est sauvé par Wylie (Nicolas Cage), Keung (Tony Jaa), Harrigan (Frank Grillo) et leur équipe de combattants du Jiu Jitsu. Pris en main par ses nouveaux alliés, Jake reprend des forces. Bientôt, une bataille épique contre Brax va avoir lieu dont dépend le destin de l’humanité.

A la vision de la bande-annonce, on voit que le film s'inspire d'autres films d'action, à commencer par le plus évident : Predator. Brax est en effet une sorte de nouvelle créature venue sur Terre pour éliminer de l'humain sans se poser de question. Difficile, quand on voit Nicolas Cage en sage avec son grand chapeau rond, de ne pas penser au personnage de Raiden dans la franchise Mortal Kombat. Tony Jaa se rend même hommage à lui-même en défonçant une porte avec le même coup de genou emblématique qu'il utilise dans Ong-Bak.

Dans tous les cas, dans Jiu Jitsu, ça se tape, ça se bat à coups de sabre, et ça virevolte dans tous les sens. Même Nicolas Cage fait des sauts périlleux. Conscient de sa situation, il confie dans la bande-annonce, probablement en parlant de Brax : "Il est fou, comme moi !". On confirme, et on adore !



Un casting d'experts

Si on ne peut pas légitimement considérer Nicolas Cage comme un expert en sport de combat, le reste du casting mérite un peu plus de considération de ce côté-là. S'il n'est pas le plus renommé de la distribution, Alain Moussi est une référence en la matière et un des cascadeurs les plus reconnus de la profession. Le Canadien, dans le métier depuis 2005, a donné de son corps sur de grosses productions comme X-men : Days of Future Past, Pacific Rim ou la série Arrow. Il était également la doublure de Jai Courtney dans Suicide Squad. Le cascadeur a depuis quelques années de plus en plus d'opportunités de faire l'acteur. Il était Charlie Nash dans la série Street Fighter : Resurrection et Gardener dans V-Wars. Enfin, il est le partenaire particulier du réalisateur Dimitri Logothetis puisqu'il apparaît dans ses quatre derniers longs-métrages.

A ses côtés, on retrouve la légende thaïlandaise Tony Jaa, qui s'est fait connaître sur la scène internationale avec la saga Ong-Bak, et plus récemment dans Ip Man Legacy. Il sera bientôt au casting de la grosse production Monster Hunter de Paul W.S Anderson aux côtés de Milla Jovovich.

Jiu Jitsu de son côté sera disponible en VOD le 20 novembre. Parce qu'un bonheur ne vient jamais seul, en voici l'affiche ci-dessous :