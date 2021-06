Jolt : Kate Beckinsale badass sur les photos du film d'action Amazon

Kate Beckinsale, la star de "Underworld", est de retour à l'action avec "Jolt". Prévu pour le 23 juillet sur Amazon Prime Video, ce "revenge movie" se dévoile avec trois premières images centrées sur la comédienne.

Jolt : Kate Beckinsale passe à l'acte

Réalisé par Tanya Wexler, Jolt suivra Lindy (Kate Beckinsale), une femme atteinte d'un trouble neurologique. En effet, elle éprouve parfois de véritables pulsions meurtrières. Pour ne pas y céder, elle utilise un gilet doublé d'électrodes, ce qui l'empêche de commettre des meurtres. Mais lorsque son compagnon est retrouvé mort, la police en fait la principale suspecte. De son côté, elle compte bien retrouver le tueur pour se venger.

Annoncé comme une comédie d'action, Jolt sera donc porté par Kate Beckinsale. À ses côtés, on retrouvera notamment Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, Stanley Tucci, ou encore Susan Sarandon. Le film est prévu pour le 23 juillet sur Amazon Prime Video, au moins pour le territoire américain. La plateforme n'a pas encore fait d'annoncer officielle pour le marché français. En attendant d'en savoir plus, et de découvrir une bande-annonce, des premières photos ont été dévoilées (via Comingsoon). L'occasion de découvrir Kate Beckinsale avec une chevelure blonde, tantôt menottée, tantôt pistolet en main, et tantôt en tenue de soirée.

Lindy (Kate Beckinsale) - Jolt ©Millennium Media

Kate Beckinsale, des drames romantiques au cinéma d'action

À ses débuts, Kate Beckinsale a surtout participé à des comédies romantiques ou des drames. Elle était par exemple au premier plan du téléfilm Emma (1996), adaptation du roman éponyme de Jane Austen. Et après plusieurs productions européennes, c'est aux Etats-Unis que la Britannique se révèle véritablement avec Les Derniers jours du disco (1998) avec Chloë Sevigny, Bangkok, aller simple (1999) aux côtés de Claire Danes, ou encore Un amour à New York (2001) avec John Cusack, sans oublier Pearl Harbor (2001) de Michael Bay.

Mais au début des années 2000 la comédienne change totalement de genre et devient une action girl avec Underworld (2003). Un rôle de vampire dans une assez bonne série B qui va se constituer une solide fan base. Dès lors, Kate Beckinsale se voit associée à ce rôle de Selene qu'elle reprendra dans quatre autres films. Les années suivantes, elle alterne entre des productions musclées et des thriller avant de revenir récemment à des films plus romantiques. Ainsi, cinq ans après Underworld: Blood Wars, elle sortira à nouveau les flingues pour les besoins de Jolt. À bientôt cinquante ans, Kate Beckinsale semble donc en avoir encore sous la gâchette.