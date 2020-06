Joseph Gordon-Levitt dans un avion détourné dans le trailer de 7500

Amazon Prime Video vient de mettre en ligne la bande-annonce du thriller "7500", porté par Joseph Gordon-Levitt. Réalisé par Patrick Vollrath, le film devrait proposer une atmosphère pleine de tension, et devrait faire la part belle à la performance de l’acteur.

L’histoire de 7500 sera centrée sur Tobias Ellis, un jeune co-pilote embarqué dans un vol qui relie Berlin à Paris. Mais au cours du vol, un groupe d’hommes tente de s’introduire dans la cabine afin de détourner l’appareil. Enfermé seul avec le pilote gravement blessé, Tobias va alors devoir faire un choix.

Il se retrouve tiraillé entre les ordres de ses supérieurs qui lui rappellent qu’il ne peut en aucun cas ouvrir la porte aux agresseurs dans ce genre de situation, et les menaces que ces derniers profèrent contre les passagers de l’avion.

Une bande-annonce pleine de tension pour 7500

Le trailer décrit l’intrigue à laquelle on peut s’attendre dans 7500. On devrait y suivre le déroulement des événements surtout du point de vue du co-pilote, ce qui promet un film rempli de tension. Tout semble aller pour le mieux au début de la bande-annonce, Tobias se préparant à décoller après avoir brièvement discuté avec sa petite amie, l’une des hôtesses de l’air de l’appareil. Mais peu après le décollage, des terroristes armés de couteaux de fortune tentent d’enter dans le cockpit, blessant gravement le pilote et moins sérieusement Tobias au bras.

Après avoir réussi à les repousser et à refermer la porte, le co-pilote contacte alors la tour de contrôle pour recevoir des instructions. Mais les agresseurs tuent ensuite un passager, et menacent de répéter l’opération si Tobias ne les laisse pas entrer dans la cabine.

Les dernières images du trailer montrent alors le jeune homme en proie à la panique, ne sachant que faire entre ce que lui disent ses supérieurs et les terroristes. Les agresseurs prennent même en otage sa petite amie, ce qui rend le problème encore plus délicat pour Tobias.

La bande-annonce nous apprend aussi le sens du titre choisi. 7500 est le code d’urgence que les pilotes doivent envoyer à la tour de contrôle en cas de détournement de l’avion dans lequel ils se trouvent.

En ce qui concerne le casting du film, il a une allure internationale. Outre Joseph-Gordon-Levitt, l’Allemand Carlo Kitzlinger y joue le pilote tandis que l’Albanaise Aylin Tezel interprète la petite-amie et co-pilote du personnage principal.

Il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir découvrir 7500, puisqu’il sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du vendredi 19 juin 2020.