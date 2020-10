Justice League : Deathstroke aura-t-il une nouvelle scène dans la Snyder cut ?

Deathstroke avait été introduit lors d'une scène post-générique de "Justice League" et on se demandait si le personnage allait être préservé pour la version de Zack Snyder. Son interprète, Joe Manganiello, tease une très probable apparition. Avec des nouvelles images ?

Justice League devient une mini-série pour HBO Max

Justice League devait être une pièce centrale dans le déploiement du DCEU tel qu'il était pensé avant l'échec de ce film. Une trilogie devait voir le jour et pas mal d'éléments étaient introduits à l'intérieur pour amorcer le futur. Zack Snyder s'imposait comme l'un des architectes de cet univers sauf qu'un drame familial l'a poussé à quitter la production de Justice League. Laissant le champ libre à Joss Whedon qui a changé le scénario à grand renfort de décisions toutes assez douteuses. Le film rassemble Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg et même Superman, pour une aventure en commun qui leur demande de lutter contre Steppenwolf et ses sbires, qui rêvent de s'emparer des trois Boîtes-mères.

Cette version va bientôt être effacée de nos mémoires, la Warner ayant autorisé que la Snyder Cut sorte sur HBO Max en 2021. Le réalisateur va pouvoir dévoiler sa vision dans son ensemble, avec un long-métrage qui va prendre la forme d'une mini-série de quatre heures. Un gros morceau en perspective, qui contiendra son lot de curiosités, en plus d'une intrigue vraiment étoffée dans son ensemble.

Quelle place pour Deathstroke dans la Snyder cut ?

Dans sa scène post-générique, la version cinéma de Justice League fait apparaître Deathstroke. Un méchant qui rencontre Lex Luthor et ce dernier lui promet de former une équipe autour de lui. Il y avait là une intention affichée de développer le personnage par la suite. Un film par Gareth Evans était attendu pour lui donner ce qu'il méritait. Mais avec la tournure prises par l'univers, le projet est passé à la trappe. Deathstroke sera-t-il préservé dans la Snyder Cut ? Collider a essayé de gratter des informations auprès de Joe Manganiello et l'acteur semble presque avouer quelque chose :

J'ai parlé du fait qu'il y avait une scène originale post-générique qui a été modifiée pour la sortie de Justice League. Quand Batman a été annulé, ils ont modifié la scène. Il y a une scène originale qui sera restaurée telle qu'elle était.

On peut donc s'attendre à voir de nouveau la même scène post-générique, mais on peut aussi espérer un petit peu pour que des nouvelles images soient utilisées. Joe Manganiello ne cache pas que ce qu'on a pu voir dans les salles était une version tronquée de son apparition. Même si le DCEU tel qu'il avait été pensé avant ne verra pas le jour, Zack Snyder tient à ce que son montage contienne toutes ses intentions. Nous pouvons donc tabler sur l'utilisation de plans inconnus par le public. Même s'ils ne changeront pas fondamentalement le sens de la scène, ils pourraient permettre simplement de se différencier de ce qu'on a vu dans le montage de Whedon.

Réponse l'année prochaine avec la diffusion de Justice League sur HBO Max.