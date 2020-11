Justice League : premier aperçu de Martian Manhunter dans la Snyder cut

La liste des éléments abandonnés par la version signée Joss Whedon de "Justice League" est très grande. On y trouve dedans l'apparition de Martian Manhunter, qui était au programme après l'introduction de général Swanwick. La Snyder cut corrigera son absence et un premier aperçu du personnage vient de nous être offert par le réalisateur.

Justice League : la Snyder cut s'annonce immanquable

L'histoire derrière le film Justice League est maintenant plus que populaire. On va donc se contenter de la résumer brièvement. Zack Snyder, très impliqué dans le développement du DCEU, se lance dans Justice League après Batman V Superman. Ce premier épisode d'une supposée trilogie doit mettre en place une intrigue dont le point de départ est l'arrivée de Steppenwolf (Ciarán Hinds) sur Terre pour s'emparer des trois Boîtes-mères. Mais le réalisateur encaisse un drame familial et la Warner le remplace par Joss Whedon qui a le mauvais goût de tout chambouler. Ça donne lieu à une spectaculaire débâcle critique. Zack Snyder va heureusement pouvoir remettre les pendules à l'heure avec son montage qui sera diffusé en 2021 sur HBO Max sous la forme d'une mini-série de 4 heures ! Il promet de ne pas faire de compromis et de livrer l'intégralité de la vision qu'il voulait porter.

Le fond du scénario ne va pas changer, avec Batman (Ben Affleck) qui tente d'enrôler Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) pour former une équipe capable de lutter contre Steppenwolf et ses soldats. Avec une durée significativement revue à la hausse, Zack Snyder va nous donner un spectacle qui s'annonce total et complet. Beaucoup d'arcs secondaires ainsi que des questions sans réponses seront abordés. Le méchant Darkseid (Ray Porter) va enfin servir à quelque chose et il sera aussi question d'une apparition de Martian Manhunter !

Un premier aperçu de Martian Manhunter

Le DCEU avait commencé un teasing du personnage en présentant le général Swanwick (Harry Lennix) lors de Man of Steel et dans Batman V Superman. Si les lecteurs des comics connaissent Martian Manhunter sous le nom de J’onn J’onzz, il a changé d'identité pour les besoin du film. Justice League devait lui permettre d'enfin se signaler comme l'alien qu'il est. Nous sommes assurés qu'il aura une place dans la Snyder cut, sans possibilité de déterminer son temps à l'écran et son rôle. Ni son allure, d'ailleurs. Personne ne sait à quoi il va ressembler dans le film. Zack Snyder vient de nous donner un premier indice en montrant une photo du personnage lors d'une conférence Zoom organisé par The Nerd Queens. Le réalisateur sort son téléphone et dégaine un aperçu de Martian Manhunter.

Il faut avoir de bons yeux ou zoomer pour bien saisir les détails. Ce n'est pas suffisant pour se faire une idée mais son look a l'air assez similaire à ce que l'on connaît dans les comics, avec une peau forcément verte. L'élément rouge sur sa poitrine évoque la croix qu'il porte habituellement et on pense pouvoir distinguer une cape bleue - ou du moins une masse bleue au niveau des épaules. Pour rappel, il est un extraterrestre perdu sur Terre qui se sert de son don de métamorphose pour passer inaperçu.

Son arrivée était attendue car Martian Mahunter a joué un rôle dans la Ligue des Justiciers. On aimerait tant le voir en train de combattre aux côtés des héros principaux mais on craint que son rôle soit secondaire. Si la trilogie était allée jusqu'au bout, il aurait peut-être gagné en importance. La Snyder cut devrait simplement permettre de l'introduire, comme pas mal d'autres pistes pensées pour obtenir un développement dans les suites. Rien que pour ça, ce montage sera passionnant à observer. On y verra dedans les ruines d'une œuvre laissée à l'abandon.