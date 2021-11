Kaamelott Premier volet : le film est disponible en coffret DVD et Blu-ray

Quatre mois après la sortie du film dans les salles de cinéma, "Kaamelott : Premier volet" débarque déjà en DVD et Blu-ray. Le long-métrage d’Alexandre Astier est à (re)voir grâce à des éditions simples mais également un « coffret épique » qui en impose.

Pari réussi pour Kaamelott

Alexandre Astier aura pris son temps pour réaliser Kaamelott : Premier volet. Une attente de douze années entre la diffusion du dernier épisode de la série Kaamelott sur M6 (sans compter les rediffusions) et la sortie de ce premier film dans les salles de cinéma. Rappelons que la crise de Covid a également forcé SND à décaler la date de sortie. Mais au final, l’attente aura valu la peine. Du moins, du côté des fans, si on se base sur le succès du film au box-office.

En effet, Kaamelott : Premier volet a attiré plus de 1 million de spectateurs dès la première semaine. Et a terminé à plus de 2,6 millions de spectateurs. Un beau succès qui devrait permettre à Alexandre Astier de poursuivre l’aventure comme il le souhaite, en réalisant une trilogie. Rien n’est encore officialisé. Mais il serait très surprenant qu’un second et un troisième film ne puissent voir le jour.

L'aventure continue en DVD et Blu-ray

En attendant d’en savoir plus sur ces éventuelles suites, les fans qui auraient été convaincus par le premier volet vont pouvoir se faire plaisir en le revoyant depuis leur canapé. Le film sort en DVD et Blu-ray, en éditions simples, ainsi que dans un « coffret épique ».

Kaamelott : Premier volet ©SND

M6 Vidéo propose ainsi un coffret comprenant le DVD et le Blu-ray du film, mais également un Blu-ray 4K pour voir Kaamelott : Premier volet dans les meilleures conditions. Avec ces disques, on trouve également une pièce en étain du Royaume de Logres frappée à la main et à l’effigie du Roi Arthur, et une collection de 24 portraits de personnages du film.

Kaamelott : Premier volet ©M6 Vidéo

Si le coffret en impose dans son ensemble, on regrette tout de même une absence de bonus plus conséquents. Car outre un commentaire audio d’Alexandre Astier (accompagné de deux de ses enfants), le making-of de 45 minutes présent dans les différentes éditions n’apporte que peu d’informations sur la création du film. On aurait aimé voir le travail de préproduction, avec des interventions des équipes en charge des décors ou des costumes. À la place il faut se contenter de coulisses du tournage sympathiques tout au plus.

Kaamelott : Premier volet est disponible à partir du 24 novembre en DVD et Blu-ray et coffret épique sur la Fnac ou Amazon.