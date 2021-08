Kate : Mary Elizabeth Winstead sort les flingues dans la bande-annonce du film Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce du film "Kate". Mary Elizabeth Winstead va devoir affronter un paquet d'hommes armés dans ce film d'action dans la veine de "Atomic Blonde".

Mary Elizabeth Winstead très énervée dans Kate

En 2017 on avait Charlize Theron qui cassait des gueules dans Atomic Blonde. En 2021 on aura Mary Elizabeth Winstead également très énervée dans le film d'action Kate. Si on fait le lien entre les deux, c'est qu'on retrouve dans ce prochain film Netflix certains des producteurs d'Atomic Blonde (David Leitch et Kelly McCormick). Et cela se ressent particulièrement dans la bande-annonce mise en ligne par le service de streaming (voir en une d'article).

Ces images promettent un film d'action nerveux avec son interprète principale mise en valeur dans des scènes de baston aussi bien avec des armes à feu qu'à main nue. Mary Elizabeth Winstead semble d'ailleurs s'y donner à cœur joie. Dans le film, elle joue donc Kate, une assassin qui se fait empoisonner avant d'avoir pu éliminer sa cible. Elle découvre alors qu'elle n'a plus longtemps à vivre. Elle aura 24 heures pour trouver les responsables, se venger, et si possible trouver un remède.

Kate ©Netflix

L'actrice continue dans l'action

On notera la présence dans le film de Woody Harrelson chargé d'apporter son aide à Kate. Mais c'est bien pour Mary Elizabeth Winstead qu'on s'intéresse à ce film réalisé par Cedric Nicolas-Troyan (Le Chasseur et la Reine des glaces). La comédienne a déjà une longue carrière, mais on l'a finalement assez peu vue dans des films d'action. La donne a changé évidemment avec Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn dans lequel elle incarne The Huntress. Kate devrait être un niveau au-dessus en terme de violence.

L'actrice semble en tout cas plus que convaincante dans ce registre. On espère maintenant que le film en lui-même trouvera un moyen de sortir du lot. On s'attend pour le moment à une sympathique série B. Mais il ne faudrait pas que le résultat final soit une déception à l'image de Jolt sur Prime Video, avec cette fois Kate Beckinsale pour filer des mandales.

Kate sera à découvrir le 10 septembre sur Netflix.