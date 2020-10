Kickboxer, sur Netflix : saviez-vous que Van Damme est à l’origine de la danse du "cul dur" ?

Sorti en 1989, "Kickboxer" a confirmé Jean-Claude Van Damme en tant que nouvelle star du cinéma d’action. Si le film partage quelques similitudes avec son précédent "Bloodsport", il est aussi connu pour un fait insolite : la création de la danse Kuduro ! Comment est-ce possible ?

Kickboxer : un classique du cinéma d’arts martiaux

Un an seulement après avoir connu la gloire avec Bloodsport, Jean-Claude Van Damme ne perd pas de temps et enchaîne de nouveau les coups de pied et les coups de poing avec Kickboxer. Toutefois, l’acteur belge est bien plus impliqué dans le projet, cette fois. En effet, à l’origine, Michel Qissi, qui joue l’antagoniste Tong Pô dans le film, devait chorégraphier lui-même les combats, suite à un voyage en Thaïlande pour apprendre le Muay-thaï. Au final, c’est JCVD qui concevra toutes les scènes de combat. Le film est un succès et lance une franchise qui compte actuellement 7 volets.

Kickboxer suit les frères Sloane (Eric et Kurt) qui voyagent en Thaïlande. Champion du monde de kick-boxing, Eric doit y affronter le champion de Muay-thaï, Tong Pô. Malheureusement, ce dernier surpasse Eric sous les yeux de son frère, et le rend paraplégique suite à un coup illégal, porté au dos alors qu'Eric est à terre. Fou de rage et de chagrin, Kurt va tout faire pour se venger en affrontant Tong Pô. Et pour cela, il va durement s’entraîner au Muay-thaï.

Danza Kuduro !

Originaire de l’Angola, le Kuduro est connu à la fois comme un genre musical et une danse ultra-populaire dans le pays. Se dansant souvent en ligne avec une chorégraphie similaire au Madison, il est devenu très populaire en Occident à partir de la fin des années 2000. Des titres comme Danza Kuduro, par exemple (popularisé dans Fast & Furious 5), sont devenus des hits dans la plupart des night-clubs. Mais qui pouvait croire, qu’en plus des combats du film, JCVD était aussi à l’origine de la chorégraphie de cette danse ?

Petit rappel : dans une des scènes du film, on retrouve Kurt Sloane dans un bar thaïlandais. Invité par de jeunes demoiselles, le combattant commence alors à effectuer des pas de danse totalement désordonnés. Cette scène hilarante et presque anecdotique va donner des idées à Tony Amado, musicien et chorégraphe angolais. En effet, alors que la musique (qui ne se faisait pas encore appeler Kuduro) envahit les discothèques de Luanda, l’artiste va alors créer des mouvements très inspirés de ce qu’il a vu dans Kickboxer, tout en y ajoutant une danse issue de Malanje (province d'Angola). Comme il l’a expliqué :

Un jour j’ai vu un film où Jean-Claude Van Damme dansait en étant saoul (Kickboxer). Il était tellement raide. J’ai repris ses pas, accéléré un peu la cadence, et c’est ainsi qu’est née la danse.

Il est à noter que le nom de cette danse signifient sobrement « cul dur », en référence au postérieur très musclé du légendaire JCVD. Une ligne parmi les plus drôles de sa longue liste de faits d'armes qui fait de lui, en plus d'un vétéran inoubliable du cinéma d'action, une figure à la popularité sans égale.