KIMI : Zoë Kravitz entend un meurtre dans le trailer du nouveau Steven Soderbergh

Avant "The Batman", Zoë Kravitz sera dans "KIMI", le nouveau film de Steven Soderbergh. Un thriller qui se dévoile avec un trailer mis en ligne par HBO Max qui diffusera le film aux Etats-Unis.

Soderbegh continue avec HBO Max

Steven Soderbergh se fait de plus en plus rare au cinéma, mais ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de réaliser des films. Après Logan Lucky (2017) et Paranoïa (2018), le cinéaste alterne entre des longs-métrages pour Netflix et d'autres pour HBO Max. En France, No Sudden Move et La Grande traversée ont été diffusés directement sur Canal. Ce sera peut-être également le cas de KIMI, nouveau film du réalisateur pour HBO Max.

Pour ce film, le réalisateur a choisi d'enfermer Zoë Kravitz chez elle. En effet, KIMI suit une femme agoraphobe dont le travail consiste à analyser des flux de données. Un travail qui lui permet de rester chez elle avec KIMI, son assistant vocal. Jusqu'au jour où elle entend l'enregistrement d'un acte de violence. Après avoir tenté de signaler sa découverte à son entreprise, elle comprend qu'elle n'a d'autres choix que de sortir de chez elle pour mener l'enquête et trouver la femme battue qu'elle a entendue. Ce qui est plutôt problématique quand on est agoraphobe en pleine pandémie, comme semble le suggérer la bande-annonce dévoilée (en une d'article).

Zoë Kravitz - KIMI ©HBO Max

Zoë Kravitz dans KIMI avant Batman

Steven Soderbergh devrait donc nous proposer un nouveau thriller efficace totalement influencé par notre société actuelle. En plus de ne pas occulter la pandémie, KIMI devrait nous questionner sur l'utilisation des assistants vocaux (type "Ok Google") et l'enregistrement possibles des conversations. Au-delà de cela, l'idée d'être témoin d'un crime par un enregistrement audio est plutôt intéressante. Cela rappelle par exemple Blow Out de Brian De Palma, lui-même influencé par Blow Up d'Antonioni. Une référence qui n'est pas si étonnante quand on observe la filmographie de Soderbergh. Dans le film de De Palma, John Travolta jouait un ingénieur du son témoin d'un accident de voiture alors qu'il enregistre de nouveaux bruitages. En repassant sa bande, il va se rendre compte que l'accident cache en réalité un meurtre.

Concernant KIMI, le film sera surtout porté par Zoë Kravitz. Cette dernière sera également à voir dans les salles de cinéma cette année avec The Batman puisqu'elle y interprète Catwoman. Le long-métrage de Soderbergh sortira sur HBO Max le 10 février. On ne sait pas encore s'il sortira en France mais, comme dit précédemment, on peut espérer une diffusion sur Canal+.