La Belle et la Bête sur Disney+ : pourquoi ce live action est-il étroitement lié à La La Land ?

Le live action "La Belle et la Bête" sorti en 2017 avec Emma Watson dans le rôle principal est disponible sur Disney+. Saviez-vous que le destin du film était étroitement lié à "La La Land" de Damien Chazelle sorti la même année ? On vous explique pourquoi.

La Belle et la Bête : une relecture live d'un classique Disney

Sorti dans les salles françaises en mars 2017, La Belle et la Bête de Bill Condon avec Emma Watson et Dan Stevens dans les rôles principaux, est une relecture live du dessin-animé culte sorti en 1991. Comme dans ce dernier, c'est dans un petit village français à la fin du 18e siècle que se déroule le film. Belle (Watson), jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête (Stevens), qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

Véritable succès au box-office mondial, La Belle et la Bête a rapporté près de 1.3 milliards de dollars de recettes, se plaçant ainsi à la deuxième place du podium des plus gros succès des films live de Disney juste derrière Le Roi Lion et ses 1.7 milliards.

Un destin lié à La La Land

À première vue, il n'y a pas grand chose qui rapproche La Belle et la Bête de La La Land de Damien Chazelle, si ce n'est le côté comédie musicale et le fait qu'ils soient tous les deux sortis au premier trimestre 2017. Et pourtant. Avant d'arriver dans les mains d'Emma Stone, le rôle de Mia dans La La Land était prévu pour... Emma Watson. Mais cette dernière voulant absolument interpréter le rôle de Belle dans le live action de Disney, et les plannings de tournage des deux films étant incompatibles, elle a préféré décliner la proposition. De son côté, Ryan Gosling était pressenti pour jouer le rôle de la Bête avant Dan Stevens, mais a choisi de ne pas accepter pour se consacrer à... La La Land.

La Belle et la Bête est désormais disponible sur Disney+.