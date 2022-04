La Bulle : c'est quoi cette comédie sur la pandémie signée Judd Apatow ?

Après "The King of Staten Island", Judd Apatow est de retour avec "La Bulle". Une comédie où des acteurs sont confinés dans un palace britannique pour tourner un blockbuster, avec laquelle le cinéaste se moque de la crise sanitaire pour mieux s'extirper de cette "expérience infernale".

La Bulle : un blockbuster réalisé en pleine crise sanitaire

Après Locked Down, comédie d'action avec Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor, La Bulle est l'un des rares longs-métrages à prendre le confinement pour toile de fond. Un film qui marque le retour de Judd Apatow à la réalisation, deux ans après The King of Staten Island. Le cinéaste se penche ici sur un groupe d'acteurs coincé dans un palace britannique pour tourner le blockbuster débile Cliff Beasts 6 - Battle for Everest : Memories of a Requiem.

Unique projet hollywoodien tourné pendant la pandémie avec le prochain film de Tom Cruise, Cliff Beasts 6 a pour objectif de sauver un studio de la ruine. Le réalisateur Darren Eigan (Fred Armisen) se retrouve donc avec une lourde pression sur les épaules. Et même s'il se persuade d'être un artiste visionnaire, il aura bien du mal à cadrer ses comédiens perturbés par la crise sanitaire et par l'isolement.

Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, Iris Apatow, Keegan-Michael Key, David Duchovny et Guz Khan forment cette distribution régulièrement en proie à de sévères crises d'ego et qui a beaucoup de mal à supporter les privations, qu'il s'agisse de sexe ou de drogue. Kate McKinnon, Peter Serafinowicz et Harry Trevaldwyn complètent le casting de La Bulle, également marqué par des caméos hilarants, dont celui de Daisy Ridley.

Judd Apatow hyperactif

Durant le confinement, Judd Apatow a multiplié les projets. Le cinéaste vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Sicker in the Head : More Conversations About Life and Comedy. Il a par ailleurs réalisé le documentaire George Carlin's American Dream pour HBO et tourné La Bulle. Une comédie à travers laquelle il se moque de tous les comportements liés à la pandémie, du respect éphémère des gestes barrières à l'accès de certains à des privilèges en pleine situation de crise (Kate McKinnon est par exemple parfaite dans le rôle d'une dirigeante de studio exécrable et hautaine), en passant par la panique collective, qu'elle soit justifiée ou démesurée.

La Bulle ©Netflix

"Une expérience infernale" après laquelle le réalisateur ressent plus que jamais le besoin de rire et d'en tirer le potentiel comique, quitte à ne pas susciter l'adhésion du public. Interrogé USA Today, Judd Apatow a récemment expliqué :

Je ne sais pas ce que les gens attendent de la comédie en ce moment. En ce sens, La Bulle est un test. Et quand je l'ai montré à des spectateurs, ils ont tous eu l'air très reconnaissants d'avoir quelque chose de stupide à regarder. Personnellement, je n'ai pas arrêté de me dire pendant toute la pandémie : "J'aimerais qu'ils fassent un autre Very Bad Trip". Je veux rire très fort. Je suis ravi que Jackass Forever sorte, j'ai besoin de ça.

La Bulle est à découvrir sur Netflix.