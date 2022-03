La Bulle : une bande-annonce hilarante pour la comédie Netflix de Judd Apatow

Après "The King of Staten Island", Judd Apatow est de retour avec "La Bulle". Dans cette comédie estampillée Netflix, le tournage d'un blockbuster en pleine pandémie vire à la catastrophe en raison des tempéraments ingérables de ses acteurs confinés.

La Bulle : un tournage en pleine pandémie

La pandémie et son impact sur l'industrie cinématographique ont inspiré Judd Apatow. Septième long-métrage du réalisateur de 40 ans, toujours puceau et Funny People, La Bulle raconte le tournage d'un film en pleine crise sanitaire. Entre la paranoïa provoquée par le contexte, l'égo des acteurs confinés dans un luxueux hôtel britannique ou encore la pression du studio qui mise tout sur le projet pour éviter la débâcle financière, les péripéties et obstacles sont nombreux.

La Bulle ©Netflix

Le film dans le film s'intitule Cliff Beasts 6, nouvel opus d'une franchise dans lequel un groupe d'explorateurs/combattants/survivants affronte des dinosaures au sommet de l'Everest. Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, Keegan-Michael Key, Iris Apatow, David Duchovny et Guz Khan incarnent les acteurs de ce blockbuster qui a d'ailleurs droit à son faux teaser hilarant. Fred Armisen, Kate McKinnon et Rob Delaney complètent la distribution de La Bulle.

Les retrouvailles entre Judd Apatow et Netflix

Après le portrait intime et quasi autobiographique de Pete Davidson dans The King of Staten Island, Judd Apatow s'oriente vers une comédie chorale qui s'annonce jubilatoire, avec laquelle il tourne en dérision le milieu hollywoodien à la manière de Ben Stiller dans Tonnerre sous les tropiques. La Bulle marque une nouvelle collaboration entre le cinéaste et Netflix. Le réalisateur a déjà créé et produit la série Love. En 2017, il a par ailleurs fait son retour au stand-up sur la plateforme avec le spectacle Judd Apatow : The Return.

La Bulle est donc son premier long-métrage développé spécialement pour le géant du streaming. Le film est à découvrir sur Netflix dès le 1er avril 2022. Découvrez la bande-annonce en tête d'affiche, et le faux teaser de Cliff Beasts 6 ci-dessous.