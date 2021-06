La Délicatesse sur Netflix : Audrey Tautou a « réellement » volé un baiser à François Damiens

Aux côtés de son frère Stephane, David Foenkinos décide d’adapter au cinéma son propre roman intitulé "La Délicatesse". Pour les besoins du film, les réalisateurs souhaitaient un baiser spontané entre les deux protagonistes campés par Audrey Tautou et François Damiens. Ils ont donc tenté une petite astuce.

Le premier film d’un duo de frères

Lauréat de plusieurs prix littéraires et vendu à plus de 700 000 exemplaires, La Délicatesse est adapté au cinéma par son propre auteur David Foenkinos. Sorti en 2011, le film est co-réalisé avec Stephane Foenkinos. Pour les deux frères, il s’agit de leur premier long-métrage. Toutefois, ces derniers ont déjà travaillé pour le 7e art, par le passé. Ainsi, Stéphane avait déjà écrit des scénarios pour le cinéma, en plus de travailler comme directeur de casting. Même chose pour David qui, en outre, a vu plusieurs de ses romans être adaptés cinématographiquement. Ce sont donc leurs expériences passées qui les ont poussés à réaliser un film commun qui va recevoir un joli succès critique. En effet, La Délicatesse a été nommé deux fois aux César.

Le film suit Nathalie (Audrey Tautou), une jeune fille qui se retrouve veuve après le décès brutal de son mari. Elle va alors se plonger dans le travail, jusqu’à sa rencontre avec Markus (François Damiens), son collègue de boulot. De manière inexplicable, Nathalie va l’embrasser, et entamer une relation passionnée avec le garçon.

Un baiser volé inattendu

Dans La Délicatesse, Audrey Tautou campe un personnage candide et quelque peu décalé qui rappelle celui qu’elle campait dans Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Une nouvelle fois, l’actrice y est allée à fond dans son interprétation, avec pour preuve la scène du fameux baisé volé de Nathalie à Markus.

La délicatesse ©StudioCanal

Pour cette scène, les frères Foenkinos voulaient absolument que la réaction de François Damiens soit le plus authentique possible. Ils ont donc mis en place une stratégie qui consistait à filmer plusieurs plans annexes, afin de repousser la fameuse scène du baiser. C’est au moment où François Damiens ne s’attendait plus à cette séquence, qu’Audrey Tautou l’a alors embrassé à pleine bouche. La réaction de l’acteur dans cette scène est donc plus que spontanée dans La Délicatesse.

Au micro d'Europe 1, la comédienne est revenue sur cette scène :

François Damiens est très pudique et ce n'était pas forcément agréable pour lui (...) Plus jeune, je ne sautais pas sur les garçons, par peur du râteau. Je prétendais l'indifférence.

Logique que dans la suite du film son personnage soit sur un nuage, comme on peut le (re)voir dans cet extrait ci-dessous :