La Femme à la fenêtre : le thriller avec Amy Adams pourrait finir sur Netflix

Alors qu’il devait être distribué par 20th Century Studios, "La Femme à la fenêtre" ne devrait finalement pas avoir droit à une sortie en salles, et devrait être proposé par Netflix. On ne sait pas encore quand le service de streaming prévoit de le mettre en ligne s’il venait bien à en acquérir les droits.

L’histoire de La Femme à la fenêtre

Réalisé par Joe Wright, La Femme à la fenêtre est un thriller adapté du best-seller d’A.J. Finn, publié en 2018. L’intrigue est centrée sur Anna Fox, une psychologue pour enfants agoraphobe qui vit seule dans une banlieue de New York, et rencontre des problèmes avec l’alcool et les médicaments. Ses interactions se font en majorité en ligne, et elle occupe ses journées en regardant des classiques de films noirs. Inspirée par les personnages de ces films, Anna a pris l’habitude d’espionner ses voisins.

Un jour, la famille Russell emménage en face de chez elle, et elle se lie d’amitié avec Jane, la mère de famille. Mais un soir, en regardant par la fenêtre, Anna est témoin de quelque chose qu’elle n’aurait pas dû voir. Après cela, elle se met à soupçonner son voisin d’avoir fait disparaître Jane. Mais comment peut-elle prouver ce qu’elle a vu quand tout le monde la fait douter de sa raison ?

La Femme à la fenêtre bénéficie d’un gros casting. C’est Amy Adams qui joue Anna Fox, tandis que Jane est interprétée par Julianne Moore. Le très réputé Gary Oldman est aussi à l’affiche du film, tout comme Jennifer Jason Leigh et le prolifique Anthony Mackie. On peut aussi y voir Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Mariah Bozeman, Liza Colón-Zayas ou encore Janine Serralles.

Netflix proche de récupérer les droits de La Femme à la fenêtre

Avant la pandémie mondiale, La Femme à la fenêtre devait initialement sortir au cinéma. Mais le virus a tout changé, et Disney, qui possède désormais 20th Century Studios, se retrouve donc avec le thriller sur les bras. Le film ne convient pas vraiment à la firme, puisque les contenus proposés sur la plateforme Disney+ (et Disney en général) sont surtout destinés à un public plus jeune. Un thriller pour adultes n’aurait donc sans doute pas sa place dans le même catalogue.

Netflix a donc sauté sur l’occasion et a entamé des discussions avec la firme aux grandes oreilles pour récupérer les droits du film. Selon Deadline, un deal est proche d’être trouvé, et La Femme à la fenêtre devrait donc bien atterrir sur la plateforme de streaming. Le thriller a déjà été tourné, donc on peut espérer pouvoir le découvrir rapidement une fois que Netflix en aura officiellement obtenu les droits.

En attendant, vous pouvez découvrir la bande-annonce ici.