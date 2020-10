La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon sur Amazon Prime Video : Saviez-vous qu’un quatrième film aurait dû voir le jour ?

"La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon", actuellement disponible sur Amazon Prime Video, voit cette fois les O’Connell affronter un ancien empereur chinois. Et si le film est le dernier de la saga initiée en 1999, il aurait dû avoir une suite.

Les O’Connell face à un empereur chinois dans La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon

Sorti en 2008, le troisième film de la saga La Momie voit cette fois la famille O’Connell affronter un ancien empereur chinois revenu à la vie. L’intrigue de La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon débute il y a deux mille ans, lors du règne du cruel empereur Qin Shi Huang. Ayant de trop grandes ambitions pour une seule vie, ce dernier se met en tête de devenir immortel. Pour cela, il demande à Zi Yuan, une sorcière, de lui jeter le sort qui l’empêchera de mourir. Mais à la place, la sorcière le maudit, le transformant lui et son immense armée en statues de terre cuite. Alors qu’il a ainsi été mis hors d’état de nuire, vingt siècles plus tard, en 1946, Alex O’Connell, devenu archéologue, réveille malencontreusement l’empereur. Il va alors devoir demander de l’aide aux personnes les plus adaptées à l’aider à renvoyer Qin Shi Huang d’où il vient : ses parents, Rick et Evy, et son oncle Jonathan…

Stephen Sommers n’étant pas de retour à la réalisation après s’être occupé des deux premiers films, c’est Rob Cohen qui met en boîte La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon. Brendan Fraser y reprend le rôle de Rick O’Connell, et John Hannah celui de Jonathan Carnehan, le frère d’Evy, mais cette dernière change d’interprète. Rachel Weisz est ainsi remplacée par Maria Bello dans la peau de l’égyptologue. Un clin d’œil au remplacement de l’actrice est d’ailleurs fait dans le film, lorsqu’Evy lit un extrait de son livre, et qu’on lui demande si l’héroïne est basée sur elle. Elle répond alors : « C’est quelqu’un de totalement différent, pour être honnête. » Fraser et Hannah sont ainsi les deux seuls acteurs à apparaître dans les trois films de la saga. Au niveau des seconds rôles du troisième film, c’est Luke Ford qui interprète Alex, tandis que Jet Li prête ses traits à l’empereur Qin Shi Huang et Michelle Yeoh joue Zi Yuan.

Le quatrième film La Momie aurait dû s’intéresser aux Aztèques

La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon a été un succès à sa sortie en salles, rapportant 403 millions de dollars pour un budget de 145 millions. Si bien qu’à l’époque, Universal a décidé de donner une suite au film, avec Rob Cohen de retour à la réalisation. Un titre avait même été trouvé pour le film. Il aurait ainsi dû s’appeler The Mummy : Rise of the Aztecs en version originale, qui aurait potentiellement été traduit par L’Ascension des Aztèques. Comme le laisse entendre Jonathan ainsi que le mini-texte à la fin de La Tombe de l’Empereur Dragon, l’intrigue devait cette fois se dérouler au Pérou.

Mais le titre et un endroit pour l’intrigue n’étaient pas les seules choses que les producteurs avaient déjà trouvées. Le méchant principal du film avait été choisi, et c’est Antonio Banderas qui aurait dû tenir le rôle. Il aurait ainsi fait face à Brendan Fraser, John Hannah et le reste du casting du troisième film, qui avaient même déjà signé pour reprendre leur rôle respectif.

Mais à la place, Universal a décidé de complètement rebooter la franchise. Le studio a ainsi sorti une nouvelle version de l’histoire, et on a pu découvrir en 2017 La Momie, cette fois porté par Tom Cruise. Malgré la réception mitigée du film, le studio ne semble pour l’instant pas avoir abandonné l’idée de lui donner une suite. Mais pour ce qui est de la franchise lancée en 1999, il semble aujourd’hui impossible que l’idée de faire L’Ascension des Aztèques soit relancée.