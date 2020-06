La Momie sur Netflix : comment la française Sofia Boutella a-t-elle décroché le rôle ?

Dans le remake de "La Momie" paru en 2017 et désormais disponible sur Netflix, le personnage éponyme est pour la toute première fois campé par une femme, et pas n'importe laquelle. Focus sur l'entrée en scène de Sofia Boutella dans ce rôle tout sauf évident.

Après les affres de Brendan Fraser en 1999, c'est désormais à l'explosif Tom Cruise de venir à bout du monstre tout droit venu d'Egypte. L'acteur américain avait déjà failli décrocher le rôle principal du film, il y a dix-huit ans. Finalement, la boucle a été bouclée pour le comédien avec La Momie.

L'évidence Sofia Boutella

Le mythe de la Momie fascine depuis de longues années, terrifiant témoignage d'existence éternelle, résurgence d'une époque révolue. Mais parmi toutes ses apparitions à l'écran, c'est la première fois qu'on la découvre sous les traits d'une actrice. Alex Kurtzman, le réalisateur du film, n'avait qu'un nom en tête depuis qu'il avait découvert le très bon Kingsman : Services Secrets. Celui de Sofia Boutella, talentueuse artiste franco-algérienne, qui a donc été castée bien avant Tom Cruise lui-même ! Le cinéaste confie avoir beaucoup insisté avant de la voir accepter le rôle, convaincu de la charge émotionnelle que la comédienne pouvait apporter à la complexe Ahmanet.

Une grande performeuse

De beaux compliments pour l'actrice, qui, dès ses cinq ans, témoignait d'aptitudes peu communes pour la danse. Elle la pratique de concert avec la gymnastique rythmique et ne tarde pas à devenir une référence incontournable en la matière. A seize ans, elle s'essaye avec succès au hip-hop et est choisie pour être l'égérie d'une campagne Nike en 2005.

Les plus grands artistes actuels, de Rihanna à Madonna, font des pieds et des mains pour l'avoir dans leurs clips. Michael Jackson, bluffé par ses capacités, l'invite à partager la scène avec lui lors de sa tournée This Is It. Requête déclinée par la jeune femme, toute occupée qu'elle est à accompagner l'interprète de Like a Virgin. Ses prouesses physiques plaisent beaucoup outre-Atlantique, où on lui offre des rôles dans Star Trek ou encore Atomic Blonde. Le plus joli clin d’œil de sa filmographie réside dans Kingsman, où Matthew Vaughn la choisit pour camper Gazelle, une femme sublime aux jambes létales.

Les talents de Sofia Boutella sont donc nombreux et de surcroît particulièrement utiles en ce qui concerne La Momie. La comédienne y incarne un personnage hors du commun aux mouvements et à l'apparence atypiques. Pour devenir la princesse déchue revenue d'outre-tombe, elle a du passer entre quatre et six heures par jour au maquillage. Une torture sans doute plus intense pour la jeune femme que les scènes d'action virtuoses qu'elle a dû jouer !

Somme toute, la performance de l'enivrante Sofia Boutella rend la Momie plus humaine qu'à l'accoutumée. Face à Tom Cruise, elle déverse des siècles de haine sur le monde entier pour se venger de sa vie volée...

