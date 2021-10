La Mort est dans le pré sur France 3 : c'est quoi cette fiction policière avec Fred Testot ?

Fred Testot se glisse dans la peau d'un policier de l’IGPN dans le téléfilm "La Mort est dans le pré" d'Olivier Langlois sur France 3. Cette nouvelle fiction policière soulève de sérieuses questions actuelles, entre le bien-être animal, le militantisme et les violences conjugales.

La mort est dans le pré : ça parle de quoi ?

Le téléfilm La Mort est dans le pré diffusé sur France 3 est signé Olivier Langlois (Alex Hugo). Le premier rôle est donné à Fred Testot, qui incarne le commandant plutôt taiseux, Etienne Barjac. Il va être confronté à une affaire pas comme les autres. Cette fois-ci, il intervient dans un abattoir et fait face à un meurtre mis en scène de manière très surprenante. Le téléfilm est adapté du roman sorti en 2017 La Peste soit des mangeurs de viande de Frédéric Paulin. Plusieurs sujets sont donc mis en avant. Le premier est celui de la cause animale. On verra aussi des thématiques sociétales fortes comme les violences conjugales.

La mort est dans le pré ©FranceTV

Le scénario de la fiction est le suivant : Dans une entreprise spécialisée dans l'abattage et le conditionnement de viande de la région de Manosque, le corps d'un homme est découvert, une étiquette au cou posant la question "Peuvent-ils souffrir" ? Les premiers soupçons se portent sur une association de défense de la condition animale, qui menait des actions contre cette entreprise. Samira Masson, chargée de l'enquête, apprend que la victime est un policier appartenant à un service de surveillance vétérinaire, qui était infiltré dans l'établissement. Un commandant de l'IGPN, Etienne Barjac, vient alors assister Samira dans son enquête.

Des sujets importants pour Fred Testot

Dans cette fiction policière, on retrouve Myriam Bourguignon, Grégoire Colin, Thierry Frémont, Camille Aguilard et Vincent Deniard entre autres. Vu récemment dans Intraitable où il interprétait un vigneron en détresse, Fred Testot est de retour dans un rôle sérieux, bien loin tout de même de son personnage dans L'Emprise. Il incarne ici un policier mystérieux, prêt à tout pour démêler le vrai du faux. Le comédien a également été séduit par les différents sujets actuels mis en avant dans le téléfilm. Il se livre dans une interview relayée par Sud Info :