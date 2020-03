La Plateforme : cette explication du film Netflix fait le buzz

Vous n'avez pas compris le film Netflix "La Plateforme" et en particulier la fin ? Découvrez cette explication qui fait le buzz. Attention ! Cet article est évidemment réservé à ceux qui ont déjà vu le film, car il contient des SPOILERS !

En ces temps de confinement, nous sommes nombreux à nous tourner vers les plateformes de streaming pour nous divertir. Et nous avons l'embarras du choix. Et en parlant de plateforme, il y en a une en particulier qui a attiré notre attention : La Plateforme, le thriller anxiogène de Netflix, qui s'est rapidement hissé dans le top des programmes les plus regardés du service de streaming.

Disponible depuis le 20 mars, La Plateforme se déroule dans un avenir dystopique, dans lequel des détenus sont confinés dans des cellules empilées verticalement et attendent la faim au ventre le passage d'une plateforme qui nourrit les étages supérieurs, laissant ceux du dessous affamés et radicalisés.

La Plateforme : la fin questionne

Si la mise en scène a retenu toute notre attention, le scénario alambiqué a laissé sur le carreau bon nombre d'entre-nous, avec une fin ouverte qui laisse la possibilité à de (trop ?) nombreuses interprétations. En effet, dans les dernières minutes du film, Goreng et Baharat parvenaient enfin à atteindre le 333ème et dernier étage de la plateforme, et tombaient sur l'enfant que Miharu semblait chercher depuis le début du film. Étonnamment, celui-ci était en très bonne santé, alors qu'il aurait dû mourir de faim.

Les deux hommes choisissaient alors d'envoyer un "message" à l'administration en charge de la prison, en renvoyant l'enfant au sommet, alors qu'ils avaient, dans un premier temps, choisi de garder intacte une pannacota, que la petite a finalement mangé.

Dès le générique, de nombreuses questions sont arrivées dans notre tête : quel est le but de cette prison et qui la contrôle ? Comment fonctionne réellement la plateforme ? Pourquoi l'enfant était-il en parfaite santé ? Pourquoi la pièce n'a pas pris feu quand les deux hommes ont conservé la pannacota au 333e étage ? Est-ce que cette fin n'est pas imaginée par Goreng ?

Sur Twitter, l'utilisatrice @4realanissa a livré son interprétation du film dans un thread qui a déjà été liké plus de 30 000 fois. Et elle tient plutôt la route.

Enfin une explication ?

Découvrez ci-dessous l'explication en détails, et dites-nous en commentaires si elle vous semble cohérente. De notre côté, c'est pour l'instant la plus sensée qu'on ait pu lire.