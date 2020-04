La Plateforme : Netflix dévoile une vidéo explicative

Netflix a partagé une longue explication vidéo de son film "La Plateforme" qui n'a pas manqué de faire réagir les spectateurs depuis sa mise en ligne. Évidemment, cet article contient des SPOILERS sur la fin du film et est donc réservé aux personnes ayant déjà vu La Plateforme ! La vidéo explicative est disponible ci-dessus.

Disponible sur Netflix depuis le 20 mars dernier, le film La Plateforme est un thriller espagnol se déroulant dans un univers dystopique dans lequel des détenus confinés dans des cellules empilées verticalement attendent la faim au ventre le passage d'une plateforme qui nourrit les étages supérieurs, laissant ceux du dessous affamés et radicalisés.

Mis en scène par Galder Gaztelu-Urrutia, le film s'est rapidement hissé dans le top 10 des programmes les plus regardés de Netflix, et n'a eu de cesse d'intriguer les spectateurs, notamment en raison d'une fin ouverte qui a énormément fait débat, notamment sur les réseaux sociaux. Même si le réalisateur himself a expliqué sa vision de la fin du film, il n'a cependant pas fermé la porte à d'autres interprétations, notamment en ce qui concerne le sort de Goreng, le personnage principal, qui tente pendant tout le film d'enrayer ce mécanisme infernal.

Voyant que le film déchaîne les passions depuis déjà presqu'un mois, Netflix a décidé d'y ajouter son grain de sel en partageant une vidéo explicative de plus de 8 minutes (disponible en tête d'article) qui dévoile des pistes de réflexion intéressantes, notamment sur les différents personnages du film et l'infrastructure qui héberge la fameuse plateforme.

Un bon outil pour faire travailler ses méninges en cette période de confinement !