La Princesse de Chicago 2 sur Netflix : retour sur la carrière de Vanessa Hudgens

Dans "La Princesse de Chicago : Dans la peau d'une reine" Vanessa Hudgens joue un triple rôle. L'occasion de revenir sur la carrière de l'actrice, de "High School Musical" aux téléfilms de Noël de Netflix.

Vanessa Hudgens en triple dans La Princesse de Chicago 2

En 2018 Netflix mettait en ligne La Princesse de Chicago. Dans ce film, Vanessa Hudgens joue Stacy, une pâtissière dont la vie bascule lorsqu'elle rencontre son sosie, la Duchesse de Montenaro, Lady Margaret Delacourt. Toutes les deux décident d'échanger leurs places pour changer d'air. Le film ayant été un succès, Netflix s'est rapidement lancé dans une suite avec La Princesse de Chicago : Dans la peau d'une reine, disponible sur la plateforme à partir du 19 novembre.

Dans cette nouvelle aventure, la Duchesse s'apprête à devenir reine. Mais avant le couronnement les deux amies souhaitent échanger encore une fois leurs rôles. Notamment pour permettre à Margaret de passer du temps avec son ami Kevin. Seulement à cela va s'ajouter une troisième Vanessa Hudgens : Fiona, la cousine de Margaret qui a bien envie d'utiliser sa ressemblance pour devenir la reine à sa place.

Vanessa Hudgens a donc ici un triple rôle, de quoi ravir les fans de l'actrice. Pour nous, c'est surtout l'occasion de revenir sur sa carrière.

Une révélation chez Disney

© Disney

Bien qu'elle fasse ses premiers pas au cinéma dans Thirteen (2003), c'est dans un tout autre genre qu'elle est révélée en 2006. En effet, c'est grâce à Disney et High School Musical que sa popularité explose. Dans cette comédie musicale pour adolescents, d'une vraie fraicheur, elle interprète Gabrielle qui tombe évidemment sous le charme de Troy, joué par Zac Efron. Tous les deux sont réunis pour tenir les premiers rôles de la comédie musicale des élèves du lycée.

High School Musical est par la suite devenu une saga avec un second téléfilm (High School Musical 2) et High School Musical 3 : Nos années lycée sorti lui au cinéma.

Un après-High School Musical prometteur

Les stars révélées par Disney sont nombreuses et généralement elles se lancent dans des projets totalement opposés pour la suite de leur carrière. Ainsi Vanessa Hudgens se retrouve au casting de Sucker Punch (2011) de Zack Znider. S'il y a là aussi des séquences musicales, c'est au profit d'une ambiance bien plus glauque puisqu'une partie du film se déroule dans un hôpital psychiatrique.

© Warner Bros.

L'univers évolue en fonction de l'imaginaire de l'héroïne Babydoll, l'entraînant, elle et quatre autres jeunes filles (dont Blondie, jouée par Vanessa Hudgens), dans des combats titanesques. Sucker Punch un donc un film d'action fantastique aux antipodes des productions précédentes de Vanessa Hudgens. Un film captivant visuellement et plus profond qu'il n'en a l'air.

L'année suivante, outre une présence dans Voyage au centre de la Terre 2 : L'Île mystérieuse, la comédienne continue de casser son image "d'actrice sage made in Disney" en jouant dans Spring Breakers aux côtés de Selena Gomez, Ashley Benson et Rachel Korine. Toutes les quatre jouent des adolescentes prêtes à tout pour participer au spring break annuel qui se résume rapidement à de l'alcool, du sexe et de la drogue jours et nuits. Clairement, Disney est loin derrière elle.

© Mars Films

Les jeunes filles basculent définitivement après avoir rencontré un rappeur / trafiquant qui accélère leur descente aux enfers avant de perdre lui-même le contrôle. Reflet terrible d'une jeunesse américaine à la dérive, Spring Breakers est à l'évidence, avec Sucker Punch, le film le plus notable de la carrière de Vanessa Hudgens.

Des projets moins glorieux par la suite

Vanessa Hudgens n'est pas loin d'acquérir un statut de grande actrice de cinéma indépendant en poursuivant avec Gimme Shelter en 2013, dont elle tient le premier rôle. Cependant durant les années qui ont suivi on l'a surtout vu dans des rôles secondaires pour des films assez anecdotiques, comme Suspect avec Nicolas Cage, ou Seconde chance avec Jennifer Lopez. A cela s'ajoute Polar sur Netflix, toujours dans un second rôle, et Bad Boys for Life où elle apparaît presque comme une guest. Un dernier rôle pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'elle, tandis que la série Powerless qu'elle portait en 2017 n'a eu droit qu'à une petite saison.

© NBC

Heureusement pour ses fans, Vanessa Hudgens a rebondi récemment dans des téléfilms de Noël de Netflix. Elle tient en effet le premier rôle de La Princesse de Chicago en 2018, puis de L'Alchimie de Noël l'année suivante, et évidemment de La Princesse de Chicago 2. Enfin, elle devrait participer à un prochain projet musical de Lin-Manuel Miranda titré Tick, Tick... Boom, sur un compositeur inquiet d'avoir fait le mauvais choix de carrière. Un film basé sur l'autobiographique de Jonathan Larson dont on devrait avoir plus d'informations prochainement.

En attendant, prenez votre triple dose de Vanessa Hudgens sur Netflix avec La Princesse de Chicago : Dans la peau d'une reine, disponible le 19 novembre.