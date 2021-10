La Princesse de Chicago 3 sur Netflix : Vanessa Hudgens de retour dans la bande-annonce

Et de trois pour Vanessa Hudgens ! La comédienne reprend son triple rôle dans "La Princesse de Chicago 3". La comédie romantique de Noël de Netflix se dévoile avec une première bande-annonce.

Vanessa Hudgens se dédouble

Vanessa Hudgens a de nouveau fort à faire avec La Princesse de Chicago 3. Dans le premier film, La Princesse de Chicago (2018), la comédienne se dédoublait pour interpréter Stacy De Novo, une pâtissière de Chicago, et la duchesse Margaret de Montenaro. Deux personnages qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Elles décidaient alors d'échanger leurs rôles pour quelques jours. Mais toutes deux tombaient amoureuses d'un garçon : le prince Edward pour la première, et Kevin, l'ami de Stacy, pour la deuxième.

La Princesse de Chicago 2 ©Netflix

La comédie romantique de Netflix a eu suffisamment de succès pour que la plateforme décide de lancer une saga. Ainsi, en 2020 sortait La Princesse de Chicago: Dans la peau d'une reine et l'occasion pour la comédienne d'incarner un troisième personnage : Fiona Pembroke, la cousine de Margaret. Le film se déroulait deux ans après le premier opus, Stacy était désormais la princesse de Belgravia après avoir épousé le prince Edward, tandis que Margaret montait sur le trône de Montenaro. Souhaitant être couronnée à sa place, Fiona se faisait, à son tour, passer pour Margaret.

Nouvelle réussite, et à peine un an après, revoilà donc Vanessa Hudgens dans un triple rôle avec La Princesse de Chicago : En quête de l’Étoile. La comédie romantique de Noël se dévoile avec une première bande-annonce (en une d'article).

Et de trois pour La Princesse de Chicago

Au programme de La Princesse de Chicago 3, Stacy et Margaret vont organiser une grande fête de Noël à Montenaro. Pour l'occasion, le Vatican leur prête l'un de leurs plus grands trésors : l'étoile de la paix. L'objet précieux est malheureusement volé. La police n'ayant aucune piste, les deux jeunes filles décident de faire appel à une spécialiste du vol : Fiona. Pour pouvoir s'approcher du responsable, elles vont devoir changer encore une fois de rôle. Et comme on peut le voir dans la bande-annonce, Stacy et Margaret devront se faire passer pour Fiona.

Ce sera l'occasion pour Fiona de se rapprocher de son ex Peter (Remy Hii), et pour Vanessa Hudgens de s'en donner à cœur joie dans l'exubérance. La Princesse de Chicago 3 sera disponible sur Netflix le 18 novembre.