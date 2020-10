La Prison de verre sur Netflix : que devient l'actrice Leelee Sobieski ?

"La Prison de verre" est sorti en 2000 et mettait en scène une Leelee Sobieski effrayée qui devait s'échapper d'une grande maison aux propriétaires un peu flippants. Star de l'époque, elle a pourtant disparu d'Hollywood depuis presque 10 ans.

La Prison de verre : vitré furieux !

La Prison de verre est un film angoissant réalisé par Daniel Sackheim en 2001. On y suit Ruby (Leelee Sobieski) et Rhett (Trevor Morgan), deux orphelins qui sont placés sous la tutelle de la famille Glass (Diane Lane et Stellan Skarsgård), un couple d'amis de la famille. Mais derrière les sourires et l’apparente bienveillance de leurs sauveurs se cache un secret que Ruby va vite découvrir. Endettés envers la mafia, ils veulent en vérité profiter de l'argent de l'héritage du frère et de la sœur. La jeune fille va devoir trouver un moyen de se libérer de leur emprise.

Le casting est complété par Bruce Dern, Kathy Baker et Chris Noth.

Le film fut un des plus gros flops de l'année 2000. Produit pour $30 millions, il n'en rapporta que 23.

Leelee Sobieski : une ado sur les plateaux

Leelee Sobieski fait partie de ces actrices qui ont en effet passé leur adolescence sur les plateaux de tournage. Elle commence sa carrière en 1994 dans un téléfilm à la télé alors qu'elle n'a que 11 ans. Plusieurs apparitions dans des séries s'enchaînent avant qu'elle obtienne son premier rôle récurrent dans le show Charlie Grace. Elle y joue la fille d'un policier incarné par Mark Harmon.

Ses premiers pas au cinéma se font en 1996 dans le remake américain du film français Un Indien dans la ville. Intitulé Un Indien à New York, elle y côtoie un Tim Allen alors au sommet de sa renommée aux États-Unis. La jeune américaine intègre alors le casting de plusieurs gros films comme Deep Impact, Eyes Wide Shut et Collège Attitude.

Ses rôles deviennent de plus en plus importants à l'écran et elle se voit confier en 1999 le haut de l'affiche de Jeanne d'Arc, un téléfilm en plusieurs parties sur la célèbre figure historique française. Elle reçoit même pour sa prestation une nomination de la meilleure actrice aux Golden Globes, performance qu'elle réitère pour le film 1943, l'ultime révolte. Devenue recherchée, elle est même payée $1 million pour apparaître dans La Prison de verre. Nous sommes en 2001, le film fait un immense flop et la carrière de l'actrice prend un tour moins gratifiant. King Rising : Au nom du roi, In a Dark Place, 88 minutes,... Elle enchaîne les longs-métrages dispensables et les grosses machines d'Hollywood semblent lui tourner le dos. Elle joue son va-tout en 2012 dans l’éphémère série policière NYC 22. Âgée de 29 ans, elle décide finalement de changer d'air.

D'actrice à artiste totale

Car la jeune femme est effectivement plus qu'une comédienne, puisqu'elle est également peintre et sculptrice. C'est donc dans cette deuxième carrière artistique qu'elle s'est lancée depuis presque dix ans, reprenant son nom d'épouse Leelee Kimmel. Elle est spécialisée dans l'art abstrait et particulièrement dans les performances à découvrir en réalité virtuelle.

Pourquoi avoir quitté soudainement le monde du cinéma ? Comme elle l'expliquait en 2012 dans Vogue, elle trouvait que les rôles qu'on lui proposait avaient trop de scènes de sexe. Dans une autre interview pour AnOther en 2018, elle se rappelait qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle devait embrasser quelqu'un à l'écran. Mais une autre raison est tout simplement pour avoir plus de temps pour s'occuper de ses enfants.

Aujourd'hui, à 37 ans, la jeune femme se fait plaisir et continue de créer des œuvres d'arts à découvrir dans des galeries new-yorkaises et sur son compte Instagram. Pas de doutes possibles, nous sommes bien en présence d'art abstrait.