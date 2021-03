La Templanza sur Prime Video : c'est quoi cette série historique espagnole ?

On vous dit tout sur "La Templanza", une nouvelle série historique espagnole construite autour d'une histoire d'amour contrariée, disponible sur Amazon Prime Video.

La Templanza : de quoi ça parle ?

Une fois n'est pas coutume, une série espagnole inédite s'apprête à faire son entrée sur la scène internationale. Après des succès retentissants à l'image de La Casa de Papel ou Le Cid, découvrons ensemble ce nouveau programme prometteur ! La Templanza plonge son spectateur dans un voyage à travers plusieurs pays, à savoir l'Angleterre, le Mexique, l'Espagne ou encore Cuba. L'intrigue suit une histoire passionnée d'amour et de désir qui lie Mauro, originaire du Mexique, à Soledad, une femme aussi brillante que fortunée. La richissime famille de cette dernière est par ailleurs spécialisée dans la production de vin.

A l'inverse, la fortune de Mauro, acquise après des années de labeur, s'effondre à la suite d'un tragique incident. Croulant sous les dettes, l'homme décide de parier le peu qui lui reste. Contre toute attente, il sort "gagnant" du défi. Résultat : Mauro possède désormais un vignoble délaissé en Espagne. Déterminé à le vendre puis à retourner dans sa patrie, le héros voyage à travers l'océan Atlantique, jusqu'à atteindre Xérès. Seulement, il ne s'attendait pas à tomber sur Soledad, une femme mariée déterminée à acquérir le domaine, qui n'est autre qu'un héritage familial perdu. Alors qu'il tombe peu à peu sous son charme, Mauro va prendre une surprenante résolution. Il fait ainsi le serment de rendre au domaine laissé à l'abandon sa splendeur d'antan, déviant par là même le cours de son destin.

La Templanza ©Prime Video

La Templanza n'est autre que l'adaptation d'un livre de Maria Duenas, une professeure et auteure espagnole. Pour la petite histoire, son second roman, une œuvre mêlant histoire et espionnage, a été adapté par la boîte de production Atresmedia. Suite au succès de ce programme à la télévision espagnole, la société a décidé de porter à l'écran La Templanza, cette fois avec le concours d'une célèbre plateforme.

La Templanza : avec qui ?

Les deux créateurs de la série sont Susana Lopez Rubio - qui avait déjà travaillé sur la première adaptation de Duenas, L'Espionne de Tanger -, et Javier Holgado (Après toi, le chaos). Dans le rôle de Soledad, on retrouve Leonor Watling, comédienne et chanteuse espagnole. L'actrice a notamment tourné pour Almodovar dans La Mauvaise éducation ou encore Alex de la Iglesia au détour de Crimes à Oxford. Face à elle, Rafael Novoa, un acteur colombien rompu aux séries télévisées dont la notoriété a explosé grâce au soap opera Flor de Oro, campe Mauro.

La Templanza ©Prime Video

À leurs côtés, Nathaniel Parker (Grantchester) prête ses traits à l'époux britannique de Soledad. Le vétéran Emilio Gutiérrez Caba (Palmiers dans la neige) mais aussi Juana Acosta (Caïn), Alejandro de la Madrid (Monarca) et Esmeralda Pimentel (No Man's Land) complètent le casting de La Templanza.

Où et quand regarder la série ?

Les dix épisodes de la première saison du programme ibérique sont disponibles dès le 26 mars sur Amazon Prime Vidéo. Pour les amateurs du genre et du format, sachez que vous pouvez aussi retrouver Le Cid, parue récemment, dans le catalogue de la plateforme !

Alors, plongerez-vous dans les romanesques aventures des héros de La Templanza ?