La Terre et le Sang : un trailer explosif pour le film de Julien Leclercq sur Netflix

Après "Braqueurs" et "Lukas", Julien Leclercq revient sur les écrans avec son nouveau film, "La Terre et le Sang". Un thriller sombre et violent qui met en scène Sami Bouajila face à de violents criminels. À voir sur Netflix à partir du 17 avril.

Julien Leclercq aime les héros prêts à se sacrifier pour sauver leurs proches. C'était le cas de Lukas avec Jean-Claude Van Damme, c'était aussi le thème de L'Assaut, son film sur l'intervention du GIGN à Marignane en 1994. Le 17 avril sur Netflix, on pourra découvrir son nouveau film, La Terre et le Sang, qui se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce explosive.

Des images qui annoncent un pur film de genre

Dans un coin du Nord de la France froid et brumeux, un important volume de drogue est volé, et se retrouve planqué dans une scierie, gérée par Saïd (Sami Bouajila). Le propriétaire de la came va alors débarquer pour récupérer avec violence son bien et éliminer les témoins. Saïd va tout faire pour protéger sa fille Sarah, et il a un avantage, il connaît la scierie familiale comme sa poche...

Comme dans ses précédents films, on reconnaît le goût du réalisateur Julien Leclercq pour les matières mécaniques et froides : les armes, les engins motorisés, et d'une certaine manière ses personnages aussi, des êtres durs au mal et déterminés. Il fait de nouveau confiance à son acteur fétiche, Sami Bouajila, pour porter ce thriller qui semble nous emmener dans le genre du home invasion, avec des assaillants menés par un chef terrifiant dans un presque huis clos ultra réaliste. On ressent une ambiance proche de références françaises du genre, comme Nid de guêpes ou encore Le Convoyeur.

On retrouve par ailleurs Samy Seghir au casting de La Terre et le Sang, ainsi que Redouanne Harjane et Sofia Lesaffre.

Rendez-vous le 17 avril sur Netflix pour découvrir La Terre et le Sang.