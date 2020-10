L'Affaire Watts sur Netflix : c'est quoi ce documentaire basé sur une histoire sordide ?

Les passionnées d'affaires judiciaires doivent absolument avoir un abonnement Netflix tant la plateforme est incontournable avec ses documentaires. Le dernier en date, "L'Affaire Watts", revient sur un fait divers sordide qui a secoué l'Amérique en 2018.

L'Affaire Watts va vous passionner

Netflix s'empare de manière régulière de faits divers plus ou moins connus pour des docu-séries ou des documentaires. Parmi les plus connus, on parlera forcément de Tiger King, Don't F***k with cats, Wild Wild Country ou encore Making a murderer. La plateforme a compris qu'il y avait une audience qui adorait se jeter sur ce type de contenus. Elle a encore été servie le 30 septembre dernier avec la mise en ligne de L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale. Un cas dont on avait pas forcément connaissance depuis la France mais qui avait laissé les américains pantois. À en juger par la quantité de retours sur les réseaux sociaux, ce film documentaire a fait son petit effet. Si vous n'avez pas encore pris le temps de vous jeter dessus, ce qui suit risque de vous spoiler certaines parties de l'affaire, sans pour autant vous en révéler la finalité.

Une histoire vraie glaçante et surprenante

L'explosion de la famille Watts a eu lieu en 2018. Shanann et Chris forment un couple qui s'aime sur le point d'accueillir un troisième enfant, après ceux de 3 et 4 ans. En pleine grossesse, la mère disparaît subitement avec les deux bambins. Le FBI sent que quelque chose cloche et se penche sur l'affaire Watts. Des soupçons sont forcément posés sur le père, qui est le dernier membre a être encore trouvable. Peut-il être le responsable ou est-il lui aussi dans l'attente de réponses ? Dans un premier temps, il va nier une quelconque implication et se pose en victime collatérale.

Mais quand les enquêteurs décident de le faire passer le test du polygraphe (le détecteur de mensonges), il ne peut plus cacher qu'il sait quelque chose. Il va alors révéler que sa femme a tué ses deux filles en les étouffant. Pris de colère, il l'a tuée de la même manière, à son tour, pour la faire payer. Les corps ont été jetés sur le site de stockage où était employé Chris. Là-dessus, il ne ment pas car les cadavres sont retrouvés. Mais la suite du l'enquête réserve d'autres surprise et l'homme n'a pas réellement tout dévoilé aux enquêteurs...

Nous n'irons pas plus loin car nous avons déjà couvert une large partie de L'Affaire Watts. Un travail de reconstitution assez fin, dirigé par la réalisatrice Jenny Popplewell. On y suit l'ensemble de l'affaire avec énormément d'images d'archives et de la documentation. Bien que pas très gai, le documentaire vaut le coup d'être découvert et ne tombe pas dans un sensationnalisme grossier.