L'Âge de Glace : le nouveau film s'annonce sur Disney+ avec un trailer

La saga « L'Âge de Glace » va prochainement faire son grand retour sur Disney+. La firme vient en effet d'annoncer la sortie prochaine d'un nouvel opus intitulé « The Ice Age Adventures of Buck Wild ». Il y a même une première bande-annonce en prime.

L'Âge de Glace : une référence pour toute une génération

En 2002, les studios Blue Sky présentent L'Âge de Glace, le premier volet d'une saga vouée à devenir emblématique. Réalisé par Chris Wedge et Carlos Saldanha, L'Âge de Glace se place aujourd'hui comme une référence. Au même titre que des films comme Toy Story chez Pixar ou Le Roi Lion chez Disney. Alors que le récit prend place à la préhistoire, le film a marqué durablement toute une génération de jeunes spectateurs. Et le personnage de Scrat demeure encore aujourd'hui certainement la meilleure mascotte de tous les temps.

L'Âge de Glace ©Blue Sky

Le long-métrage est nommé à l'Oscar du Meilleur film d'animation. Il rapporte également plus de 383 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 59 millions). Blue Sky, qui signe ici sa première production (après un court-métrage intitulé Bunny), sent qu'il y a un filon à exploiter. En tout, cinq films L'Âge de Glace voient le jour, dont le dernier, Les Lois de l'univers, remonte à 2016. La franchise rapporte tout de même plus de 3 milliards de dollars de recettes au box-office. Depuis, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney. Le studio Blue Sky a ensuite mis la clé sous la porte laissant ainsi Disney comme seul décideur de l'avenir de la licence...

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Toujours dans les bons coups pour faire de l'argent, Disney a décidé de ramener la franchise sur le devant de la scène. En effet, le 28 janvier 2022, un nouveau film L'Âge de Glace va voir le jour. Intitulé The Ice Age Adventures of Buck Wild, le projet va se concentrer sur Buck, le personnage introduit dans L'Âge de Glace 3 – Le Temps des dinosaures. Un choix qui n'est pas anodin puisque ce troisième opus est le plus gros succès de la saga avec plus de 887 millions de dollars de recettes au box-office. Ainsi, Disney veut surfer sur l'excellente réputation de ce volet pour offrir un nouvel épisode qui se déroulera une nouvelle fois dans l'univers des dinosaures.

Disney vient de dévoiler une première bande-annonce dans laquelle Crash et Eddie, les deux opossums introduits dans L'Âge de Glace 2, prêteront mains fortes à l'excentrique Buck. Malheureusement, cette première bande-annonce n'est pas très rassurante. L'animation semble moins travaillée que lors des précédents volets de la licence. Le ton du film s’apparente davantage à un téléfilm qu'à une véritable production cinématographique... The Ice Age Adventures of Buck Wild est mis en scène par John C Donkin, qui fait ses débuts derrière la caméra.

Côté casting vocal original, Simon Pegg, Seann William Scott et Jos Peck sont tous de retour dans leurs rôles respectifs de Buck, Crash et Eddie. Ainsi, The Ice Age Adventures of Buck Wild se déroulera entre les événements des épisodes 3 et 4. Le film verra également le retour du trio principal composé de Manny, Diego et Sid. Mais le récit se concentrera davantage sur Buck, Crash et Eddie. The Ice Age Adventures of Buck Wild sera le tout premier opus de la franchise à ne pas être produit par Blue Sky. Rendez-vous le 28 janvier prochain pour découvrir le film.