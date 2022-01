L'Arnaqueur de Tinder : un trailer angoissant pour le documentaire Netflix

Sur Tinder, le but premier est de faire des rencontres et peut-être de trouver l'amour. Or, vous pouvez aussi tomber sur un escroc, comme le prouve la folle histoire vraie relatée dans "L'Arnaqueur de Tinder". Le documentaire se dévoile dans une première bande-annonce.

Savez-vous réellement qui se cache derrière un profil Tinder ?

Les applications de rencontre sont désormais solidement ancrées dans le paysage technologique. Comme tout le monde le sait, elles ont des bons ainsi que des mauvais côtés. Tout dépend, surtout, de qui s’en sert et dans quel but. Si vous aviez des réticences sur le sujet, ce n’est probablement pas L’Arnaqueur de Tinder qui risque de vous donner envie de vous aventurer dessus. Comme le titre ne manque pas de l’indiquer, il est question de la célèbre application au logo en forme de flamme. Son mode de fonctionnement - s’il faut le rappeler - est basé sur le système de Swipe. Des profils défilent sous les yeux de l’utilisateur et il doit sélectionner ceux qui l’intéressent. Si la personne en face fait de même, un match est créé et la mise en relation peut débuter.

Ce terrain de jeu virtuel est devenu celui d’un homme qui est parvenu à escroquer plusieurs femmes. Le principal concerné, que l’on surnomme L’Arnaqueur de Tinder, s’est dissimulé derrière un faux profil. Il a donc pu se faire passer pour un homme d’affaires millionnaire et attirer quelques femmes dans ses filets. Les victimes ont été extorquées de plusieurs milliers d’euros et, évidemment, elles n’ont pas trouvé l’amour au bout du compte. Certaines de ces femmes n’ont pas voulu en rester là et ont décidé de se venger. Mais avant d'y parvenir, il faut découvrir quelle est la véritable identité de l’escroc.

L'arnaqueur de Tinder ©Netflix

Netflix s'attaque à L'Arnaqueur de Tinder

C’est de cette histoire et de la quête de vengeance qui en découle que va parler L’Arnaqueur de Tinder. Ce documentaire derrière lequel se cache les producteurs de Don’t F***k with Cats débarque le 2 février sur Netflix. Une date qui tombe quelques jours avant la Saint-Valentin et qui pourra mettre en alerte les célibataires adeptes des applications de rencontre. Une bande-annonce vient d’être révélée par la plateforme américaine, avec un sens du suspense qui donne envie d’en apprendre plus sur l’affaire. Connaissant la popularité de Tinder, on peut parier que le docu va se hisser parmi les succès du moment lors de sa mise en ligne.