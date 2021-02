Le Crime de l’Orient-Express sur Star : cette sordide affaire qui inspira Agatha Christie

Disney+ propose actuellement, via sa nouvelle extension Star, "Le Crime de l’Orient-Express", le film de Kenneth Branagh adapté du célèbre roman. Mais saviez-vous que l’histoire qui y est racontée a été inspirée à Agatha Christie par une vraie affaire ?

Le Crime de l’Orient-Express à la sauce Kenneth Branagh

En 2017, Kenneth Branagh dévoile sa première adaptation d’un roman d’Agatha Christie. Le cinéaste britannique a choisi de mettre en scène Le Crime de l’Orient-Express. Branagh remet donc au goût du jour l’une des aventures d’Hercule Poirot les plus connues. L’histoire prend place à bord de l’Orient-Express, dans un train parcourant l’Europe. Au cours du trajet, l’un des passagers est assassiné. Le directeur de la ligne demande alors à Hercule Poirot, le célèbre détective présent à bord dans le cadre de vacances, de mener l’enquête.

Le Crime de l'Orient-Express ©20th Century Fox

Pour porter son adaptation de Le Crime de l’Orient-Express, Kenneth Branagh s’est entouré d’un impressionnant casting. Le réalisateur et acteur y joue lui-même Hercule Poirot tandis que Samuel Ratchett, la victime retrouvée assassinée dans sa cabine, y est incarnée par Johnny Depp. Et les 13 passagers suspects sont eux interprétés par Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Willem Dafoe, Judi Dench, Penélope Cruz, Olivia Colman, Derek Jacobi, Lucy Boynton, Marwan Kenzari, Manuel Garcia-Rulfo, Sergei Polunin et Leslie Odom Jr.

Un crime bien réel

L’enlèvement et le meurtre d’un bébé sont au cœur de la trame de Le Crime de l’Orient-Express. Mais l’histoire racontée dans le roman – puis ses adaptations – n’est malheureusement pas totalement issue de l’imagination d’Agatha Christie. La romancière britannique a en fait été largement inspirée par un crime similaire qui a eu lieu quelques années avant la sortie du roman.

Charles Lindbergh est considéré aujourd’hui comme un des pionniers de l’aviation. Il est le premier pilote à avoir volé de New York à Paris seul et sans aucune escale. Mais si l’on se souvient de ses exploits dans les airs, l’aviateur a aussi été la victime d’un horrible crime. En 1932, son fils Charles Jr fut enlevé dans son berceau au beau milieu de la nuit. Du fait de l’événement lui-même et de la popularité de Lindbergh, une tempête médiatique s’en est suivie. Mais après des mois de recherches, le corps du bébé fut retrouvé sans vie.

Charles Lindbergh et sa femme Anne Morrow © Getty Images

La police ne fit pas beaucoup de progrès sur l’enquête pendant un moment, mais le personnel de la maison fut grandement soupçonné. Violet Sharp, l’une des femmes de ménages, fut questionnée à de nombreuses reprises, soupçonnée d’avoir été une complice du crime. Minée par ces accusations, Sharp finit par se suicider. C’est seulement plus tard que la police conclut qu’elle n’était pas impliquée. Après plusieurs années d’enquêtes et d’un cirque médiatique qui continuait, l’Allemand Bruno Hauptmann fut lié au crime. Il fut jugé, condamné et exécuté pour l’enlèvement et le meurtre. Mais Hauptmann clama son innocence jusqu’à sa mort, et à ce jour, beaucoup pensent qu’il n’était pas le vrai coupable.

Agatha Christie horrifiée et inspirée par l’affaire

Fascinée et terrifiée par l’histoire des Lindbergh, Agatha Christie s’en est ensuite inspirée pour écrire Le Crime de l’Orient Express. Elle y a modifié certaines choses, comme le fait que la victime de son livre est une fille, Daisy Armstrong, et qu’il n’y a cette fois pas de doute sur l’identité du tueur. Les parents de la victime meurent également peu après la découverte du corps, tandis que Charles et sa femme Anna sont en réalité parvenus à continuer à vivre pendant des années. Mais on retrouve presque les mêmes événements dans le roman de l’auteure anglaise, y compris la femme de ménage qui se suicide après avoir été accusée à tort.

Heureusement, toutes les histoires de crimes auxquelles Hercule Poirot est confronté dans les romans de Christie n’ont pas été inspirées à l’auteure par de véritables affaires. C’est le cas de Mort sur le Nil, dont on pourra bientôt découvrir l’adaptation signée Kenneth Branagh.