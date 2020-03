Le CSA demande à Canal+ de cesser sa diffusion en clair

Plusieurs services tentent de rendre la vie plus agréable avec des accès gratuits pendant le confinement. Canal+ est l'un d'eux, permettant ainsi à tout le monde de bénéficier des chaînes sans abonnement. Mais le CSA n'est pas d'accord avec cette décision et le fait savoir.

Le confinement n'est pas une partie de plaisir. Heureusement que l'on peut compter sur quelques gestes solidaires qui visent à nous rendre le quotidien plus simple à vivre. Le groupe Canal+ a été l'un des premiers à faire preuve de soutien en permettant à tous les détenteurs d'une box, peu importe l'opérateur, d'avoir accès aux chaînes. Depuis le début de la semaine vous pouvez ainsi profiter, sans rien débourser, de Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé. On ne peut qu'applaudir ce geste, qui n'était en rien obligatoire et qui permet d'avoir accès à un contenu de bonne qualité.

Le CSA rappelle Canal+ à l'ordre

Visiblement, le CSA n'est pas d'accord avec la gratuité de ce service et vient de le faire savoir explicitement au groupe :

La mise à disposition gratuitement des chaînes payantes serait un problème pour le CSA, qui considère que Canal+ altère l'équilibre de l'offre télévisuelle. M6 et TF1 se seraient notamment plaints de l'attitude de la concurrence, qui joue forcément en leur défaveur. Même en ces temps, chacun défend son bout de gras et ses intérêts, avant tout. Le CSA demande à ce que l'offre gratuite s'arrête au plus tard le 31 mars, alors qu'il était possible qu'elle se prolonge encore plus.

Canal+ serait sur le point de prendre ses dispositions pour répondre à cet avertissement et devrait mettre fin à son dispositif aujourd'hui, en remettant en crypté les déclinaisons de sa chaîne principale. Une mesure qui ne va pas plaire à ceux qui s'étaient félicités de l'inverse et qui ne va pas arranger l'image du CSA, considérée parfois comme très arriérée et peu moderne.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à s'indigner de l'attitude du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. La majorité de réactions négatives ne devrait cependant pas inverser la tendance et il faudra sans doute refaire sans Canal+ pour ceux qui ne sont pas abonnés.

À défaut d'avoir ces chaînes en accès libre pendant le confinement, il est possible de vous tourner vers d'autres services qui ne sont pas bridés dans l'expression de leur solidarité.