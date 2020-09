Le Dahlia noir sur Amazon Prime Video : le polar est-il tiré d'une histoire vraie ?

Focus sur "Le Dahlia noir", de Brian de Palma, paru en 2006 dans les salles obscures. L'intrigue du long-métrage s'articule autour d'un meurtre, mais s'appuie-t-elle sur des faits réels ?

Adapté d'un best-seller

Réalisé par le célèbre Brian de Palma (Carrie), Le Dahlia noir a l'honneur d'ouvrir la Mostra de Venise l'année de sa sortie. Si David Fincher devait un temps prendre la tête du projet, le cinéaste a finalement jeté l'éponge en comprenant qu'il serait bridé dans sa créativité : c'est donc Brian de Palma qui lui a succédé ! Le long-métrage résulte d'une co-production entre l'Amérique, la France et l'Allemagne. L'histoire se déroule en 1947, dans la ville de Los Angeles. Là, deux inspecteurs de la police locale enquêtent sur le meurtre d'une starlette, Elizabeth Ann Short. La malheureuse a été sauvagement tuée et mutilée. Très vite, son trépas est sur toutes les lèvres. La presse trouve un surnom floral pour la jeune disparue, à savoir le "Dahlia noir".

Au casting du polar, Josh Hartnett (Penny Dreadful) et Aaron Eckhart (The Dark Knight) campent les deux enquêteurs. Scarlett Johansson, Hilary Swank (Million Dollar Baby) et Rose McGowan (Charmed) sont aussi de la partie ! C'est Mia Kirshner (Vampire Diaries) qui prête ses traits à Elizabeth Ann Short. Pour l'anecdote, Aaron Eckhart aurait pu se retrouver aux côtés d'une de ses anciennes partenaires de jeu, puisque Maggie Gyllenhaal - Rachel dans The Dark Knight - était le premier choix de De Palma pour le rôle de Madeleine, finalement été confié à Swank.

Adaptation d'un maître

Le Dahlia noir est tiré du roman du même nom de l'auteur américain James Ellroy. Nombre de ses ouvrages ont déjà été adaptés, notamment L.A Confidential ou encore Au bout de la nuit.

En l'occurrence, le livre dont a été tiré le scénario du Dahlia noir est lui-même inspiré d'un crime réel. Dans son roman, Ellroy mêle la mort d'Elizabeth Short - tragique fait divers - à une fiction autour des deux enquêteurs. Si le meurtrier de la malheureuse n'a jamais été arrêté, l'auteur apporte au crime une fictive résolution. Et si l'écrivain a choisi d'écrire autour d'une telle affaire, c'est parce qu'elle résonne tout particulièrement en lui. En effet, après le meurtre de sa propre mère à la fin des années cinquante - alors qu'il n'a que 10 ans -, Ellroy développe une morbide fascination pour l'assassinat de la star en devenir.

Le Dahlia noir, une affaire non-résolue

Ce surnom de fleur sombre a bel et bien été donné à Elizabeth Short, cette aspirante à une carrière d'actrice débarquée à Hollywood à l'âge de 22 ans. Au début de l'année 1974, on retrouve son corps coupé en deux et vidé de son sang dans un terrain vague de la ville. Malgré des années d'enquête et plus d'une cinquantaine de suspects potentiels, on ne retrouve jamais le coupable de ces atrocités.

D'où vient le poétique surnom qu'on lui a attribué ? Peut-être de sa chevelure ébène ou des habits qu'elle portait quand son cadavre a été découvert. Encore aujourd'hui, le meurtre d'Elizabeth Short continue de "fasciner". L'affaire a d'ailleurs largement inspiré la scène artistique mondiale, de Marcel Duchamp à American Horror Story ou Spider-Man : Far From Home, dans lequel se glisse une allusion à la mythique affaire.

Plongez dans l'atmosphère pesante du Los Angeles des années 50 avec Le Dahlia Noir, en exclusivité sur Prime Vidéo !