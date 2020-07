Le Dernier mercenaire : Netflix annonce un film avec Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme va collaborer avec Netflix en tournant dans le prochain film de David Charhon ("De l'autre côté du périph") : "Le Dernier mercenaire". Le film vient de débuter son tournage.

Le Dernier mercenaire : JCVD de l'autre côté de Netflix

Mardi 28 juillet, Jean-Claude Van Damme partageait sur son compte Twitter une image de lui, de dos, faisant son célèbre grand écart sur le logo de Netflix (voir image en une). Il n'en fallait pas davantage pour que tout le monde s'excite sur une collaboration entre JCVD et le géant du streaming. Pour une série ? Un documentaire ? Finalement un communiqué de presse a levé le voile en annonçant le début du tournage du film Le Dernier mercenaire avec Jean-Claude Van Damme cet été. Le film est réalisé par David Charhon, à qui on doit les comédies Cyprien, De l'autre côté du périph et Les Naufragés.

En plus de Jean-Claude Van Damme, Le Dernier mercenaire composera avec Alban Ivanov, Eric Judor, Assa Sylla, Samir Decazza, Valérie Kaprisky, Patrick Timsit et Miou-Miou.

"Un projet incroyablement excitant"

Etant donné la présence de Van Damme, on image quelque chose davantage dans le style de De l'autre côté du périph, comédie d'action plutôt efficace qui, comme certains classiques américains, mettait en scène deux flics que tout oppose, interprétés par Omar Sy et Laurent Lafitte. Mais connaissant le comédien spécialiste des arts martiaux, Le Dernier mercenaire devrait permettre à David Charhon d'aller bien plus loin dans l'action qu'avec ses précédentes réalisations. D'ailleurs, le synopsis du film donne le ton :

Dans cette comédie d’action tournée en français, JCVD incarnera un ancien et mystérieux agent des services secrets de retour en France pour sauver son fils qu’il n’a jamais rencontré (Samir Decazza, vu dans Validé) - ce dernier étant recherché par le gouvernement qui projette de l’arrêter pour trafic d'armes et de drogue à la suite d’une boulette d’un bureaucrate zélé (Alban Ivanov) et d’une opération mafieuse.

Jean-Claude Van Damme a déclaré à ce sujet :

LE DERNIER MERCENAIRE est un projet incroyablement excitant qui me permet de me confronter à un nouveau genre. J’ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère reprendre à ma manière, le flambeau de la comédie d’action. Le scénario de David Charhon, apporte tous ces codes de manière très réussi dans une belle histoire avec de l’émotion, beaucoup d’action et beaucoup d’humour. Je suis également très heureux de travailler aux côtés d’une nouvelle génération de talents comme Alban Ivanov, Assa Sylla et Samir Decazza, mais aussi d’être réuni à l’écran avec la crème des acteurs français comme Patrick Timsit, Eric Judor, Valérie Kaprisky et Miou-Miou.

De quoi donner lieu à une comédie assez déjantée. A vérifier prochainement sur Netflix.