Le Dernier Mercenaire sur Netflix : un premier trailer avec Jean-Claude Van Damme

JCVD est éternel ! L’acteur belge nous le prouve encore, avec ce premier trailer de la comédie déjantée "Le Dernier Mercenaire" qui sera diffusé exclusivement sur Netflix. Jean-Claude Van Damme sera à la tête d'un film qui sera l’une de ses rares incursions dans une production 100 % française.

Jean-Claude Van Damme : la légende « aware » des films d’action

Qui aurait cru que cet ancien bodybuilder belge parviendrait à réaliser son rêve de devenir une star hollywoodienne ? Jean-Claude Van Damme fait partie de ces acteurs qui comptent dans les films de bagarre. En effet, durant les années 80 et 90, il a fait la pluie et le beau temps dans ce domaine. Et il l’a, par ailleurs, très bien fait. Que ce soit pour des productions plus que correctes (Bloodsport, Full Contact, Universal Soldier) ou bien des nanars sans nom (Street Fighter), le comédien a toujours donné de sa personne. Et c’est sans doute pour cela que malgré une carrière qui a fini par décliner très rapidement durant les années 2000, JCVD conserve toujours un crédit très positif aux yeux d’une partie du grand public. Et peu importe finalement que la plupart de ses interviews soient extrêmement lunaires. Jean-Claude Van Damme est une légende, point barre !

L’acteur sera donc à la tête d’un film français diffusé sur Netflix. En effet, ces dernières années, la plateforme a beaucoup misé sur des productions hexagonales. Et Le Dernier Mercenaire, réalisé par David Charhon, pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Une bande-annonce complètement délirante

L’impression d’excès est sans doute ce qui prédomine lorsque l’on visionne le premier trailer du film (disponible en tête d'article). Le synopsis est assez basique (un ancien agent des services secrets revient en France pour sauver son fils qu’il ne connaissait pas jusqu’ici) et Jean-Claude Van Damme semble suffisamment en forme pour placer des high-kick à 60 ans. Toutefois, on comprend vite que le but du film est de nous faire rire. Il suffit de voir les multiples coiffures de Van Damme ainsi qu’une de ses répliques gênantes dont il a le secret ("La vie, c’est comme une opération. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as.") pour comprendre que rien ne sera vraiment sérieux dans Le dernier mercenaire.

Richard (Jean-Claude Vandamme) - Le Dernier Mercenaire ©Netflix

Le casting est d’ailleurs là pour le confirmer. Ainsi, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, on pourra compter sur des habitués de la comédie tels que Patrick Timsit, Eric Judor, Alban Ivanov, Assa Sylla, Djimo ou bien encore Miou-Miou ! On a hâte de voir ce film totalement improbable.

Le Dernier Mercenaire sera diffusé sur Netflix, à partir du 30 juillet.