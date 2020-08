Le Diable tout le temps : la bande-annonce est là et elle envoie du lourd

Netflix vient de diffuser la première bande-annonce d'une de ses productions les plus attendues de la rentrée. "Le Diable, tout le temps" assemble un casting prestigieux pour les besoins d'une histoire complexe sur plusieurs époques et avec beaucoup de personnages.

Le Diable, tout le temps : le choc de la rentrée sur Netflix ?

Le roman The Devil All the Time de Donald Ray Pollock sera porté à l'écran par Antonio Campos dans Le Diable, tout le temps (une traduction assez littérale de la VO). C'est sur Netflix que l'on pourra découvrir ce long-métrage prévu pour le 16 septembre prochain. Une production originale que l'on attend au tournant, en raison de la réputation du bouquin, du casting de folie et d'un scénario qui a l'air très élaboré. L'histoire se déroulera sur plusieurs décennies, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60. Le centre de l'attention sera Arvin Russell, le fils d'un vétéran du Pacifique qui s'est battu avec ses démons lors de son retour du front. On y suivra aussi un prédicateur aux intentions obscures avec son compagnon en fauteuil roulant, un couple de tueurs en série qui sévit sur les routes et un shérif redoutable. Eux et d'autres figures participent à composer le portrait d'une Amérique sombre.

Une distribution de luxe

L'affiche du film postée il y a quelques jours avaient donné le ton. Le Diable, tout le temps ne blague pas avec son casting. Tom Holland campe le jeune Arvin Russell et il croise sur sa route Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Riley Keough, Sebastian Stan, Jason Clarke, Bill Skarsgård, Eliza Scanlen et Haley Bennett. Une ligne d'acteurs ne fait pas tout mais c'est déjà un sacré signe qui inspire confiance quand autant de beau monde se retrouve au même endroit.

Au regard de la bande-annonce, notre confiance se renforce. Le film a l'air très beau formellement, avec un travail sur la lumière et l'ambiance générale. On sent visuellement que Le Diable, tout le temps a un cachet pour reproduire l'Amérique passée. Les acteurs, en particulier Tom Holland et Robert Pattinson, ont l'air investi. Difficile de cerner avec la promotion comment tous les arcs s'agencent et quel peut être le fin mot de tout ça mais on tient peut-être LE film immanquable estampillé Netflix en cette rentrée.