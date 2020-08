Le fabuleux destin d'Amélie Poulain arrive sur Netflix : qui a failli incarner Amélie ?

En 2001, un long-métrage intitulé "Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain" illumine les salles obscures, notamment grâce à la performance solaire de son interprète principale, Audrey Tautou. Cependant, si la comédienne est désormais indissociable du film culte de Jean-Pierre Jeunet, elle n'était pas le premier choix du réalisateur...

Un film excessivement poétique

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain s'articule autour de la vie atypique de son héroïne, la fantasque Amélie, dans le Montmartre du XXIe siècle. Serveuse dans un bar de ce quartier parisien prisé, Amélie passe son temps à observer les gens et à laisser libre court à son imaginaire débordant. Amélie est altruiste, empathique et pétillante. La mission qu'elle se fixe ? Illuminer la vie des gens qu'elle côtoie. Parmi ses multiples et émouvantes rencontres, quelqu'un sort du lot. Le mystérieux Nino Quincampoix (génial Mathieu Kassovitz), dont Amélie ne tarde pas à tomber amoureuse.

Parmi les comédiens secondaires - tous particulièrement justes -, vous retrouverez pèle-mêle Isabelle Nanty, Jamel Debbouze ou encore Dominique Pinon !

Qui pour incarner Amélie ?

Si l'on peine à imaginer le long-métrage sans l'attachante Audrey Tautou, elle n'était pas la première comédienne envisagée pour le rôle. En effet, Jean-Pierre Jeunet, réalisateur du film, avait écrit le rôle pour l'actrice Emily Watson (Breaking the Waves, Chernobyl).

Cependant, la star s'est désistée quelques temps avant le début du tournage. Le cinéaste a dès lors hésité entre Emma de Caunes, Vanessa Paradis et Audrey Tautou, dont la performance l'a tout bonnement séduit. L'actrice principale ayant rajeuni de 10 ans, il a fallu revoir les choix d'interprètes pour Nino. C'est alors Kassovitz qui a sauté aux yeux de Jeunet.

Un succès visuel et critique

Selon le cinéaste, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain est l'un des premiers films étalonnés en numérique. Au cinéma, l'étalonnage, qui intervient après le tournage et le montage, consiste à retoucher la lumière et donc les couleurs des images d'un film dans le but de le sublimer. Jeunet confie donc avoir eu un immense champ de possibilités grâce au numérique et s'en être donné à cœur joie. Une innovation qui a payé, puisque L'American Cinematographer, revue technique très prisée des cinéastes et chefs-opérateurs, a désigné le long-métrage comme le plus important de la décennie, rien que ça !

Mais Amélie Poulain n'a pas convaincu que grâce à son esthétique atypique et colorée. La pimpante parisienne a attiré en salles presque neuf millions de curieux et a joui d'un rayonnement mondial majeur. Très souvent, l'oeuvre figure dans le Top 3 des meilleurs films français selon des votants étrangers. Un véritable triomphe qui a engrangé près de 150 millions de dollars. Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain est donc l'un des plus gros succès français à l'international. La sublime bande-son de Yann Tiersen qui jalonne le long-métrage est elle aussi très appréciée, puisque l'album s'est vendu comme des petits pains de par le monde.

Découvrez le très beau Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, le 1er août sur Netflix !