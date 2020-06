Le Gardien invisible sur Netflix : c’est quoi ce thriller espagnol ?

Premier volet de la trilogie de Baztan, « Le Gardien invisible » est à ne pas manquer pour les abonnés Netflix. Thriller à l’ambiance glaciale et inquiétante, le film est la première enquête d’Amaia Salazar, inspectrice formée au FBI de retour dans son village de Navarre, où elle découvre que des meurtres d’adolescentes pourraient avoir des liens avec elle.

Adaptation du bestseller éponyme de Dolores Redondo, Le Gardien invisible est le premier volet de la trilogie de Baztan. Dans la région de Navarre, en Espagne, l’inspectrice Amaia Salazar (Marta Etura, excellente) est de retour dans son village natal d’Elizondo. Alors qu’elle a préféré fuir les lieux de son enfance à cause d’un passé douloureux, Amaia y est de nouveau confrontée lorsqu’elle doit enquêter sur les meurtres mis en scène d’adolescentes. L’affaire prend une tournure personnelle quand l’héroïne comprend que le tueur est tout près d’elle.

Une entrée dans un univers mystérieux et inquiétant

Sorti en 2017 en Espagne et réalisé par Fernando González Molina (Palmiers dans la neige), Le Gardien invisible débute comme un thriller ordinaire, et les clins d'oeil à des références comme Seven n'échapperont pas aux amateurs du genre. L’héroïne se rend sur les lieux d’un premier crime avec son partenaire (Carlos Librado) et récolte les premiers indices. Les attentes se placent d’emblée dans la recherche du coupable, obsédé par la notion d’impureté qu’il impute à ses victimes, avant que le contexte du retour d’Amaia dans sa ville natale ne soit davantage développé.

À coups d’ellipses et de flashbacks, le réalisateur décrit les traumas vécus et surmontés par l’héroïne, sans pour autant détourner le récit de l’intrigue principale. Les meurtres se multipliant, Amaia se retrouve acculée par son passé et la nécessité de trouver le coupable le plus rapidement possible. Tous les personnages sont suffisamment fouillés pour laisser comprendre que leur rôle dans l’affaire en cours peut être déterminant, à commencer par les membres de la famille d’Amaia. Sa mère est par exemple l’un des antagonistes les plus terrifiants et vicieux vus récemment dans le genre, et ce malgré ses apparitions courtes et limitées.

À cela s’ajoute le folklore de la vallée, qui apporte un certain mysticisme à l’ensemble et influence les personnages en bien comme en mal. Efficace, nuancé et bénéficiant d’une esthétique pluvieuse poussant à son paroxysme l’impression de tempête vécue par l’héroïne, Le Gardien invisible est une entrée réussie dans un univers intrigant, austère et parfois effrayant. La suite, De chair et d’os, est déjà disponible sur Netflix. Une offrande à la tempête, conclusion de la trilogie, débarquera le 24 juillet prochain en Espagne sur la plateforme. La date de diffusion française n’a pas encore été confirmée.

Le Gardien invisible est disponible sur Netflix. Découvrez la bande-annonce en une d’article.