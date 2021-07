Le Hobbit 2 sur Netflix : avez-vous remarqué l'arrière petit-fils de J.R.R. Tolkien ?

On le sait, Peter Jackson a l'habitude de se glisser dans ses films et la trilogie du Hobbit ne fait pas exception. Mais dans le deuxième volet de la franchise à succès, un autre invité prête ses traits à l'un des personnages : l'arrière petit-fils de J.R.R. Tolkien !

Les aventures de Bilbon

Suite au succès de la trilogie de Le Seigneur des anneaux, Peter Jackson remet le couvert en 2012 avec Le Hobbit. Toujours adapté de J.R.R Tolkien, le réalisateur britannique met cette fois en scène les aventures de Bilbon. L'histoire divisée en trois volets, Le Voyage inattendu (2012), La Désolation de Smaug (2013) et La Bataille des Cinq Armées (2014), se déroule plusieurs années avant celle du seigneur des anneaux.

Bilbon Saquet ( martin Freeman) et les nains d'Erebor ©WARNER BROS

Alors que Bilbon Sacquet aspire plus que tout à vivre en paix et profiter d'une vie paisible, il fait la rencontre de Gandalf le Gris. Une rencontre qui le mènera vers un long et périlleux voyage vers la montagne solitaire. Accompagné par une bande de nains, le Hobbit se met en quête de l'arkenstone pour aider ses compagnons à reprendre leur terre et leur royaume. Une aventure pleine de dangers durant laquelle l'oncle de Frodon croisera la route de Golum mais aussi du terrible cracheur de feu, Smaug.

Une apparition surprise

Les amateurs les plus aguerris le savent bien ! Peter Jackson adore faire des apparitions dissimulées dans ses films. Le Hobbit ne fait pas exception à la règle. Il apparaît dans chacun des trois volets ! Sauf que le réalisateur est loin d'être le seul à s'être immiscé discrètement dans une scène d'un des films. En fait, de nombreux membres de l'équipe de tournage ont décidé de se prêter au jeu, notamment dans le volet numéro 2. Parmi eux, on peut compter Stephen Colbert ainsi que sa famille, mais aussi Katie Jackson, la fille du réalisateur, qui incarne la serveuse du Poney Fringant.

Mais on remarquera surtout l'apparition d'un invité prestigieux : Royd Tolkien, l'arrière-petit-fils de J.R.R. Tolkien en personne ! Vous ne le voyez pas ? Allez, on vous aide. Dans Le Hobbit 2, rendez-vous au flash-back qui montre l'enterrement du roi d'Angmar. En arrière-plan, à gauche, on peut facilement apercevoir un ranger du Gondor qui n'est autre que Royd.

Bien que cette trilogie Le Hobbit n'ait pas rencontré le même succès que Le Seigneur des anneaux, elle reste une belle réussite puisqu'elle a rapporté 3 milliards de dollars au box-office.