Le Juge et l'Assassin sur Netflix : de quelle affaire sordide le film s'inspire ?

Troisième film de Bertrand Tavernier, "Le Juge et l'Assassin" est un film qui a marqué le public des années 70. Et pour cause, il s'inspire d'un fait divers horrible survenu à la fin du XIXème siècle.

Le Juge et l'Assassin : la consécration critique de Michel Galabru Bertrand Tavernier nous a quittés le 25 mars 2021. Le réalisateur laisse derrière lui une filmographie riche, ponctuée de plusieurs longs-métrages qui ont marqué les cinéphiles. Parmi eux, il y a, bien sûr, Le Juge et l'Assassin qui a vu le jour en 1976. L'ancien critique de cinéma livre ainsi un film qui va obtenir six nominations aux Césars. Parmi les deux statuettes remportées, il y a celle du meilleur acteur pour Michel Galabru. Une véritable revanche pour le comédien qui était jusqu'ici considéré (et parfois moqué) comme un acteur de comédies franchouillardes. Il interprète ici un tueur en série qui a réellement défrayé la chronique au XIXème siècle. Joseph Bouvier (Michel Galabru) - Le Juge et l'Assassin ©France Régions 3 Joseph Vacher, le Jack l'Éventreur français Le Juge et l'Assassin se déroule à la fin du XIXème siècle. On suit ainsi la vie de Joseph Bouvier (Michel Galabru), ancien sergent révoqué par l'armée, qui sombre dans la folie et se met à tuer toutes les personnes qu'il croise. Dès lors, il va être traqué par les autorités, notamment le juge Rousseau (Philippe Noiret). Bien que les noms soient changés, le film s'inspire très clairement de la vie de l'assassin Joseph Vacher. Considéré comme l'un des premiers tueurs en série français, cet ancien sergent fut soupçonné d'être l'auteur d'une cinquantaine de meurtres (dont les principales victimes étaient des femmes et des adolescents) entre 1894 et 1897. Surnommé Le Tueur de bergers ou bien encore le Jack l'Éventreur du Sud-Est, il violait et égorgeait les malheureux qui avaient la malchance de croiser son chemin. Il est arrêté en 1897. Toutefois, comme dans Le Juge et l'Assassin, son procès fut rocambolesque. En effet, instruit par le juge Émile Fourquet, son jugement s'est heurté à sa santé mentale très défaillante. Dès lors, Vacher doit-il être considéré comme pleinement responsable de ses actes ou non ? Son procès a en tout cas fait l'objet d'un vif débat en France. Joseph Vacher fut finalement condamné et guillotiné le 31 décembre 1898.