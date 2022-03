Le Parrain : la trilogie à (re)découvrir en coffret Blu-ray et 4K

La trilogie "Le Parrain" est à (re)découvrir dans un superbe coffret Blu-ray et 4k UHD. L'occasion d'en apprendre plus sur ce monument du cinéma, mais également de voir le "Le Parrain 3" dans un nouveau montage.

Le Parrain, la grande fresque de Coppola

Lorsqu’on évoque le nom de Francis Ford Coppola, impossible de ne pas l’associer immédiatement à sa trilogie du Parrain. Trois films qui racontent l’ascension de la famille Corleone, d’abord dirigée par le père Vito (Marlon Brando/Robert de Niro), avant que son fils Michael (Al Pacino) ne prenne sa succession. Avec ces trois films le cinéaste a offert une fresque familiale monumentale. Et même si la mafia et le crime organisé sont bien présents, le sujet reste avant tout la famille.

Le Parrain ©Paramount

Dès 1972, Le Parrain devient un film culte, considéré comme un chef-d’œuvre par les critiques et les réalisateurs de l’époque. Pourtant vu comme un "petit film" dont la Paramount souhaite se débarrasser au plus vite, le long-métrage devient un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma. Il remporte trois Oscars (dont meilleur film) pour sept nominations et permet à Coppola Le Parrain, 2e partie en 1974, et de conclure avec Le Parrain, 3e partie en 1990. Encore aujourd’hui l’influence de cette trilogie dans le cinéma et la culture populaire est indéniable.

Un coffret généreux avec "Coda"

Pour les cinquante ans du film, un tout nouveau coffret est proposé regroupant la trilogie du Parrain en Blu-ray, et pour la première fois en 4K UHD. Une qualité optimale pour (re)découvrir ces trois films. Mais au-delà du gain visuel, le coffret propose surtout la dernière version du troisième opus : Le Parrain, épilogue : la mort de Michael Corleone. Un remontage proposé par Coppola lui-même et qui correspond davantage à ce qu’avaient souhaité le cinéaste et le scénariste (et auteur du roman original) Mario Puzo.

Un film différent dans l’intention, comme l’explique le réalisateur en introduction dans le coffret :

Quand Mario Puzo et moi avons écrit ce troisième film, il s’appelait Le Parrain, épilogue : la mort de Michael Corleone. En musique, « coda » est un genre d’épilogue, un résumé, et c’est ce que nous voulions pour le film.

Ainsi, on découvre un début qui change totalement, avec en ouverture la discussion entre Michael et l’archevêque Gilday. Une séquence qui, dans le premier montage, n’arrive qu’après trente minutes. Ce n’est qu’après cette scène qu’on retrouve la célébration de Michael et la soirée organisée en son honneur – ce qui ouvrait donc la première version. L’autre changement majeur concerne la toute fin, après la tragédie de l’Opéra. On retrouve Michael vieillit, seul sur une chaise. Mais cette fois Coppola ferme Le Parrain 3 avant que le vieil homme ne tombe de sa chaise, préférant ne pas montrer sa mort de manière aussi concrète. Au final, c’est une différence de treize minutes entre les deux versions. À noter que, pour une fois, c’est bien le remontage qui est plus court que la version cinéma.

Les bonus

Concernant les bonus, cette belle édition du Parrain n’a pas été avare. Au total, le coffret contient neuf disques permettant d’avoir chaque film en Blu-ray et 4K (la trilogie + l’épilogue) et un disque bonus. Grâce à celui-ci, on en apprend notamment sur le travail de restauration. Une des difficultés étant, qu’en raison du succès du film, il avait été nécessaire de tirer davantage de copies que prévu, ce qui a abîmé le négatif et a fini par le détruire. Un document technique, particulièrement intéressant qui se consacre ainsi à cette partie, et un second propose une comparaison tout aussi pertinente.

Le Parrain Trilogie 50ème Anniversaire ©Paramount

On mettra également en avant la présence de quatre courts-métrages sur Le Parrain, d’un document présentant l’arbre généalogique de la famille Corleone, des scènes coupées, sans oublier le travail du directeur de la photographie Steve Schapiro, ou encore un petit film unique d’une partie du tournage à Staten Island, et bien d’autres éléments.

Le coffret Le Parrain 50e anniversaire est disponible en Édition Collector Limitée, qui offre en plus un mediabook de 35 pages et trois reproductions de peinture exclusives. Il est également possible d'opter pour le coffret Blu-ray + 4k, ou le coffret Blu-ray.