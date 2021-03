Le Passager n°4 sur Netflix : une expédition spatiale tourne mal dans le trailer

Netflix aime embrasser le genre de la science-fiction pour ses films ou séries. Nouvelle proposition avec "Le Passager n°4", qui suit une expédition sur Mars tourner à la catastrophe. Découvrez la bande-annonce avec la mise en ligne prévue le 22 avril prochain.

Le Passager n°4 : un invité surprise prend part à une mission sur Mars

Joe Penna s'est fait remarquer au Festival de Cannes en 2018 avec son premier long-métrage Arctic. Un récit de survie modeste porté par Mads Mikkelsen qui a valu à son auteur une belle Caméra d’Or. Avec presque qu'un acteur et un postulat minimaliste, il a réussi à prouver qu'il en avait sous la semelle. Il sera toujours question de survie dans Le Passager n°4 mais son cinéma monte en gamme pour ce second essai. Les droits de distribution ont été achetés par Netflix et c'est le 22 avril prochain que le long-métrage va faire son entrée dans le catalogue de la plateforme.

Vu de loin, Le Passager n°4 n'aura rien de bien transcendant à proposer. Le scénario s'intéressera à une mission spatiale destinée à se rendre sur Mars. Les trois participants vont se rendre compte qu'une quatrième personne, Michael, est à bord. Stupeur au sein de l'équipe, qui va cependant devoir composer avec cet invité de dernière minute. Pas question de faire demi-tour même si Michael réclame de rentrer à la maison. En cours de route, le trajet va prendre une tournure inquiétante quand le système de support de vie va subir un dégât irréversible. En conséquence, il ne pourra pas y avoir assez d'oxygène pour tout le monde. La commandante Marina Barnett devra choisir avec ses acolytes quel est le meilleur choix à faire.

Le Passager N°4 ©Netflix

Des gens qui rencontrent des difficultés dans l'espace, on a déjà connu ça des dizaines de fois sur nos écrans. Le Passager n°4 risque de ne pas briller par son canevas mais il peut compter sur un solide casting. Shamier Anderson sera Michael, Toni Collette mènera tout le monde, Anna Kendrick sera la médecin de la mission et Daniel Dae Kim incarnera un biologiste. Il y a assez de talent dans cette liste pour penser que le film vaudra le coup d'œil. De plus, Joe Penna a déjà démontré son aptitude à savoir maintenir la tension. On en voit hélas peut-être un peu trop dans ce premier aperçu qui semble déjà nous dire que l'option du retour sera privilégiée.