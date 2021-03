Le Secret de Green Knowe sur Prime Video : le film familial du créateur de Downton Abbey

On vous dit tout sur "Le Secret de Green Knowe", un long-métrage de Julian Fellowes - auquel on doit la très bonne série "Downton Abbey". Le film, porté par un casting prestigieux, est disponible sur Amazon Prime Video.

Le Secret de Green Knowe : de quoi ça parle ?

Sorti en 2009, Le Secret de Green Knowe est un film destiné à toute la famille de par le caractère enchanteur de son intrigue. On y plonge dans l'Angleterre du XXe siècle, plus précisément en 1944. Alors qu'un rude hiver s'abat sur le pays, le jeune Tolly passe Noël chez sa grand-mère, Linnet. La vieille femme ne dispose que de peu de moyens et le père du garçon, officier dans l'armée, ne donne plus signe de vie. Mise au pied du mur par ses difficultés financières, Linnet se résout à vendre l'imposante demeure familiale.

Seulement, Tolly ne tarde pas à découvrir le destin de ses aïeux quand le passé et le présent commencent à se mélanger au sein de la demeure. Pris dans leurs histoires, le jeune garçon décide alors de se lancer sur la piste d'un mystère courant sur plusieurs siècles qui pourrait bien impacter le présent. Il y a de cela fort longtemps, de superbes joyaux ont ainsi disparu du manoir dans un incendie. Mais est-il vraiment trop tard pour changer le cours de l'histoire ?

Le Secret de Green Knowe ©Fandango

Un célèbre créateur

C'est à Julian Fellowes que l'on doit Le Secret de Green Knowe. Le père de Downton Abbey y officie à la réalisation, au scénario ainsi qu'à la production ! Pour ce qui est de l'histoire, le long-métrage est tiré d'un livre de la Britannique Lucy Boston intitulé Les Cheminées enchantées. Fait amusant : la romancière a la particularité d'avoir vu l'intégralité de son œuvre publiée après ses 60 ans, soit dès 1954. Les Cheminées enchantées est le deuxième volume du cycle Green Knowe.

Maggie Smith & Hugh Bonneville dans Downton Abbey ©ITV

On retrouve indéniablement dans le pitch du long-métrage l'amour pour les œuvres d'époque de Julian Fellowes. L'année suivante, ce dernier a d'ailleurs sorti la première saison de son programme désormais culte, Downton Abbey. Pour la petite histoire, son premier long-métrage en tant que scénariste n'était autre que le très bon Gosford Park, un whodunnit en plein cœur des années 30. La période temporelle joue donc beaucoup pour le prolifique créateur, mais pas que. Ce dernier a des thématiques de prédilection puisqu'on retrouve quasiment toujours dans ses œuvres des problématiques liées à l'argent ainsi qu'aux classes sociales.

Le Secret de Green Knowe : avec qui ?

Dans le rôle principal du long-métrage, Alex Etel, un jeune garçon qui connut une carrière courte mais triomphale ! Il a tenu les rôles principaux de Millions (Danny Boyle) et Le Dragon des mers : La Dernière Légende. Le jeune homme n'a toutefois pas poursuivi sa carrière. Son dernier projet, un film baptisé Ways to Live Forever, date de 2010.

À ses côtés, de très beaux noms du cinéma britannique ! On retrouve deux comédiens phares de Julian Fellowes, à savoir l'indétrônable Maggie Smith (Harry Potter) et Hugues Bonneville (Paddington), tous deux au casting de Downton Abbey. Un autre acteur de la saga écrite par J.K. Rowling, Timothy Spall (Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban), est aussi de la partie ! Carice Van Houten (Mélisandre dans Game of Thrones) ainsi que Dominic West (The Affair) et Harriet Walter (Killing Eve) complètent la distribution du long-métrage.

Alors, tenterez-vous de percer les secrets du manoir avec le jeune Tolly sur Prime Video ?