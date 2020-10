Le Seigneur des anneaux : un coffret 4K UHD immanquable arrive à la fin de l'année

La monumentale trilogie de Peter Jackson tirée des écrits de J.R.R Tolkien va obtenir à la fin de l'année une nouvelle édition en vidéo. Un coffret Blu-Ray 4K UHD arrivera pile pour les fêtes de Noël. Occasion parfaite pour redécouvrir ces grands films, dans leur version longue ou courte.

Le Seigneur des anneaux : une trilogie culte

Ceux qui ont eu la chance de voir les trois films Le Seigneur des anneaux lors de leur sortie se souviennent encore du choc. Jamais l'heroic fantasy n'avait été si grandiose sur grand écran et, encore de nos jours, le résultat reste impressionnant. L'histoire débute lorsqu'un jeune Hobbit, Frodon, se retrouve en possession d'un anneau. L'accessoire, qu'il pense d'abord anodin, va se révéler être l'Anneau Unique, un précieux objet qui a été forgé par le terrible Sauron, Seigneur des ténèbres. Plusieurs autres aventuriers vont se joindre autour de Frodon pour traverser la Terre du Milieu et détruire l'Anneau dans la Crevasse du Destin, seul endroit où il peut en être ainsi. Mais ce long voyage va changer ses participants à jamais.

On s'extasie aujourd'hui sur le spectacle offert par Game of Thrones, mais Le Seigneur des anneaux faisait mieux au début des années 2000. Depuis la première distribution en vidéo, à l'époque, nous avons eu le temps de revoir encore et encore les films. Parfois même dans les versions longues, qui ajoutent à chaque fois des éléments non-négligeables aux intrigues. Mais il faut avoir du temps devant soi pour se lancer dedans, les trois opus sous cette forme dépassent allègrement les 3 heures chacun, avec le record pour Le Retour du roi qui grimpe à plus de 4H30.

Une autre trilogie a ensuite vu le jour, également avec Peter Jackson aux commandes. Les trois films The Hobbit se déroulent un peu avant Le Seigneur des anneaux et suivent Bilbon, l'oncle de Frodon.

Des coffrets à mettre sous le sapin

Metropolitan risque de vous faire retomber dans l'univers avec la parution le 16 décembre prochain d'un coffret majestueux pour la trilogie originale. Les trois films seront disponibles, dans leurs deux versions à chaque fois. Une édition qui s'adresse à ceux qui veulent revoir les films en Blu-Ray 4K UHD et s'offrir un spectacle total sans bouger de son salon. Néanmoins, ce bel objet demande d'être équipé en conséquence et il ne s'adresse pas à toutes les bourses avec son prix de 109.99 euros.

Pour prolonger le plaisir, toujours en 4K UHD, la Warner va sortir le 2 décembre un coffret The Hobbit, qui se présente avec un sublime boîtier collector et des steelbooks pour chaque film. Le tout pour exactement le même prix de 109.99 euros.