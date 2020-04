Le Silence du Marais : c'est quoi ce thriller Netflix avec Pedro Alonso (La Casa de Papel) ?

Netflix a mis en ligne un nouveau thriller espagnol Le Silence du Marais porté par Pedro Alonso (Berlin de la série La Casa de Papel). Après La Plateforme, Mirage, Chez Moi et The Invisible Guest, ce nouveau film vaut-il le détour ?

En ces temps de confinement, nous passons forcément beaucoup plus de temps sur les plateformes de streaming, à commencer par Netflix, à guetter les nouveautés mises en ligne chaque semaine. Si vous possédez un compte, vous aurez certainement remarqué un nouveau film espagnol, Le Silence du Marais, apparu dans le top 10 ces derniers jours.

Si vous nous lisez régulièrement, vous avez sûrement remarqué notre appétence pour les thrillers espagnols proposés par Netflix, qui sont souvent très recommandables. Récemment, nous vous avons ainsi conseillé Mirage, La Plateforme, Chez moi, ou encore The Invisible Guest.

Pedro Alonso en écrivain psychopathe

C'est pour cette raison, qu'à peine Le Silence du Marais mis à disposition sur Netflix, nous nous sommes empressés de le visionner. D'autant qu'il dispose d'un argument de choix : le premier rôle est tenu par Pedro Alonso, le charismatique interprète du non moins charismatique Berlin de la série La Casa de Papel.

Son rôle dans le film ne dénote d'ailleurs pas beaucoup de celui de la série puisqu'il campe un mystérieux écrivain à succès à tendance psychopathe qui a tendance à mélanger la réalité et la fiction.

Premier long-métrage du réalisateur Marc Vigil, Le Silence du Marais peine malheureusement à passionner le spectateur en raison d'un scénario trop alambiqué et de multiples arcs narratifs qui ont du mal à co-exister. Il est en effet difficile, au premier visionnage, de relier les histoires entre elles, même si on comprend rapidement que les écrits de Q, le personnage joué par Alonso, s'inspire en réalité de ses propres crimes proférés sur fond de corruption et de trafic de drogue. Reste un interprète principal toujours aussi charismatique, qui n'est malheureusement pas suffisamment présent à l'écran pour réussir à nous captiver pendant 90 minutes. Dommage.

La bande-annonce du film Le Silence du Marais :