Le Territoire des loups sur Prime Video : ce drame vécu par Liam Neeson qui fait écho au film

"Le Territoire des loups" marque la deuxième collaboration entre Joe Carnahan et Liam Neeson. Si le comédien accepte de retrouver le réalisateur de "L’Agence tous risques", c’est en partie pour se prouver qu’il est capable d’affronter des conditions de tournage extrêmes, mais aussi parce qu’il a lui-même surmonté un terrible drame vécu par son personnage.

Le Territoire des loups : un survival âpre et bouleversant

Après avoir transposé sur grand écran L’Agence tous risques, Joe Carnahan et Liam Neeson se retrouvent sur Le Territoire des loups, sorti en 2012. Le réalisateur et le comédien délaissent l’humour des aventures d’Hannibal, Futé, Looping et Barracuda au profit d’un sublime poème funèbre, qui parvient à en dire long sur la nature humaine avec un pitch éminemment simple.

Lorsque le film débarque dans les salles obscures, la carrière de la tête d’affiche connaît un nouveau souffle, marqué par des rôles de justiciers modernes et amorcé avec Taken. Comme il le fera par la suite avec Silence ou Les Veuves, Liam Neeson rappelle ici qu’il est un immense acteur dramatique. Il prête ses traits à John Ottway. Cet employé d’une compagnie pétrolière en Alaska est chargé de protéger ses collègues des animaux sauvages. Alors qu’ils effectuent un vol vers Anchorage pour profiter d’une pause, leur avion s'écrase.

Les rares survivants de la catastrophe, dont Ottway, se retrouvent isolés en pleine nature. Ils tentent de rejoindre la forêt pour ne pas mourir de froid, espérant retrouver un semblant de civilisation. Traqués par une meute de loups, ils comprennent très vite que ce territoire n’est pas le leur. Frank Grillo, Dermot Mulroney, Dallas Roberts et Nonso Anozie incarnent les autres laissés-pour-compte du long-métrage, personnages magnifiques hantés par leurs regrets et par la violence dans laquelle ils évoluent. Des pères, époux et travailleurs résignés au destin brisé, qui n’ont malgré tout pas été formés pour le nouveau combat qu’ils s’apprêtent à mener.

Un tournage éprouvant

Les rescapés n’ont aucun répit dans Le Territoire des loups. Le froid, ainsi que leur épuisement et leur douleur se ressentent en permanence grâce au montage nerveux, mais aussi à la photographie de Masanobu Takayanagi (Les Brasiers de la colère, Hostiles), à travers laquelle les blancs des paysages explosent.

Le Territoire des loups © Metropolitan Filmexport

Joe Carnahan et son équipe s’envolent en Colombie-Britannique pour tourner le survival. Les prises de vue se sont donc déroulées dans des températures glaciales, tombées bien en dessous de zéro. Dans ce relief enneigé, les comédiens ont notamment été victimes de pertes de repères. Autre difficulté, le matériel s’est parfois retrouvé gelé. Cité par Allociné, Liam Neeson se souvient :

Pendant les premiers jours, c’était tout bonnement physiquement impossible. Il fallait que l’on mémorise nos répliques, mais c’était comme si nos cerveaux avaient gelé… Nous n’étions capables de penser qu’à une seule chose : se réchauffer.

Une expérience cathartique pour Liam Neeson

Durant la promotion, l’acteur affirme d'ailleurs avoir en partie accepté le projet pour savoir s’il était capable d’endurer de telles conditions. Un autre aspect du script a fini de convaincre le comédien de retrouver Joe Carnahan. Dans Le Territoire des loups, Ottway adresse une lettre déchirante à sa défunte épouse. Son deuil est un point central du récit. Il provoque chez le personnage le doute de vouloir rester en vie après une telle épreuve, avec tous les questionnements métaphysiques et religieux qui en découlent. Comme le révèle le poème qui ne cesse de revenir, c’est pendant sa quête de survie qu’il trouvera ses réponses.

John Ottway (Liam Neeson) - Le Territoire des loups © Metropolitan Filmexport

Si les regards de Liam Neeson en disent autant dans le long-métrage, c’est parce qu’il a vécu cette situation. En mars 2009, sa compagne et mère de ses deux fils Natasha Richardson meurt à l’âge de 45 ans. La comédienne, connue pour le film La Servante écarlate et Coup de foudre à Manhattan, succombe à un traumatisme crânien à la suite d’une chute en ski au Québec.

Un drame à cause duquel la star tombe pendant un temps dans l’alcool. Son engagement sur Le Territoire des loups l'aide à se remettre sur pied. En 2012, Liam Neeson confie avec émotion à Voici :

C’est aussi pour ça que le scénario m’a séduit. Il y avait quelque chose de très cathartique là-dedans. (Il prend une longue pause). Je savais que je pouvais accéder à quelque chose en moi pour jouer ce personnage. Je savais ce qui devait être fait (pause)… et que je pouvais le faire sans trop y réfléchir. Mais au début du tournage, j’avais le cœur très lourd…

En plus d’avoir réussi à braver des éléments difficiles, endosser ce rôle qui fait écho à son parcours n’a fait qu’augmenter sa "fierté" d’avoir participé au film.