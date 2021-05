League of Legends : premières images de la série animée Netflix

"League of Legends" va étendre son univers au-delà du jeu vidéo. En effet, une première série animée, "Arcane", verra prochainement le jour sur Netflix. Un court teaser annonce déjà la couleur.

League of Legends : une licence vidéo-ludique monstrueuse

En 2003 sort Defense of the Ancients (DotA), un mod de Warcraft III : Reign of Chaos. Par son mélange entre jeu de stratégie et jeu de rôle, l’œuvre est un grand succès qui révolutionne le genre du MMO. Cet engouement entraînera en 2009 la naissance de League of Legends, qui voit plusieurs joueurs s’affronter et tenter de défendre sa propre base sur la map du jeu.

Très rapidement, League of Legends connaît une énorme popularité. En effet, avec plus de 100 millions de joueurs à travers le monde, il devient le jeu en ligne le plus joué au monde. Surtout, la licence développée par Riot Games a mené à de grandes compétitions internationales. Réunissant une cinquantaine de millions de spectateurs chaque année, le Championnat du monde de LoL est ainsi devenu un événement incontournable du monde de l’e-sport. Des compétitions si importantes qu'elles ont amené le président de la République en personne Emmanuel Macron à récemment féliciter la Karmine Corp, équipe française qui a remporté les derniers Masters Européens de League of Legends.

Première série animée LoL

Depuis de nombreuses années, Riot Games a su décliner ses jeux vidéo en jeu de cartes à collectionner, jeu de rôle au tour par tour, clips musicaux, bandes dessinées et figurines. Désormais, c’est une série animée nommée Arcane qui va voir le jour, sur Netflix. Le géant de la VOD et celui du jeu vidéo vont donc s’allier, bien aidés par le studio français Fortiche Productions qui s'est illustré par le passé en développant la série animée Marvel Rocket & Groot.

Les images du teaser nous montrent donc un affrontement entre Vi et Jinx, deux des « champions » les plus connus et appréciés du jeu par les fans. On peut également voir Piltover, la ville d’où viennent les deux personnages. Arcane promet, par conséquent, de rester fidèle à l’univers de League of Legends. Arcane sortira sur Netflix cet automne.